"Был бешеным женоненавистником и идеально обращался с ножом": В Британии установили личность Джека Потрошителя

В Великобритании раскрыли личность Джека-потрошителя: впервые в истории его можно идентифицировать как Хайама Хайамса

Прошло почти сто сорок лет, а в Британии не утихают страсти по поводу личности знаменитого серийного убийцы, орудовавшего в Лондоне в конце 80-х годов ХIХ века. Этого мистического злодея окрестили Джеком Потрошителем, но кем он был и как его звали на самом деле, до сих пор покрыто тайной. Убийца резал проституток в лондонских трущобах, а свое прозвище получил за то, что вырезал у жертв различные внутренние органы и даже отсылал некоторые из них в полицию вместе с глумливыми письмами. Причем, по мнению специалистов, ножом он орудовал довольно умело, и это навело на мысль, что маньяк был знаком с азами анатомии и мог работать могильщиком или мясником. На счету Джека Потрошителя по крайней мере пять искромсанных женщин.

На причастность к убийствам проверяли около десятка закоренелых преступников. Конспирологи дошли до того, что причисляли к кругу подозреваемых писателя, автора «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла и даже женщину - Элизабет Уильямс, бесплодную жену королевского врача, который имел связь с одной из жертв. Но все эти теории подтверждения не нашли.

До недавнего времени считалось, что, скорее всего, в роли Джека Потрошителя выступал немецкий торговый моряк Карл Фейгенбаум. Он, кстати, некогда работал садовником и тоже умел обращаться с острыми предметами. Впоследствии его казнили на электрическом стуле за другие убийства.

В прошлом году россиянин Денис Ширяев с помощью нейросети воссоздал фотопортрет Фейгенбаума. Результаты эксперимента были опубликованы на канале Ширяева. «Мог ли так выглядеть Джек Потрошитель? Да кто уже ответит, зато забавный эксперимент», - отметил российский исследователь.

И вот - новая версия. Британская газета The Telegraph сообщила, что сотрудница Оксфордского университета Сара Бакс Хортон (между прочим, праправнучка лондонского полицейского) смогла установить подлинную личность мистического криминального персонажа. Она полагает, что знаменитого маньяка звали Хайам Хаймс. Хортон получила доступ к архивным медицинским записям о жителях того района, где происходили убийства, и обнаружила, что описание одного из них весьма совпадало со скудными свидетельскими показаниями, сохранившимися с тех далеких времен.

В дни, когда совершались убийства, некоторые прохожие видели вблизи мест трагедий мужчину 30-40 лет с характерной шаркающей походкой и неестественно вытянутой левой рукой. Все эти приметы идеально подходили к Хаймсу, которому было 35 лет, у него из-за перенесенного несчастного случая не гнулась левая рука и была именно такая походка. В прошлом нарезчик сигар, он прекрасно обращался с ножом и, самое главное, был бешеным женоненавистником.

Хортон уверена, что это и есть тот самый Джек Потрошитель.

Остается поверить или... дождаться очередной версии.

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