Оставили сына на бабушку и умотали на море: Стало известно, что куда пропала Лиза Арзамасова

Актриса Елизавета Арзамасова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно звезда «Папиных дочек» улетела с мужем-фигуристом Ильей Авербухом на море. Они отдыхают вдвоем, двухлетнего сына Лёву оставили с бабушками в Москве.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке. Это видно по их совместным фото. Отдых вдвоем - это всегда как свадебное путешествие. «Все замечания по настроению и погоде принимаю я, а за качество съемки отвечает главный фотограф семьи – Илья Авербух», - написала Лиза под очередной своей фотографией, которую сделал муж. У актрисы и фигуриста - активный отдых. На этот раз она управляет гидроциклом. И каждый её шаг запечатлевает Авербух. То она позирует в эффектном купальнике на берегу моря, то в сарафане среди колосьев пшеницы. Поклонники пришли в восторг от публикации и осыпали актрису комплиментами. Оценили они и мастерство Авербуха: «сделать такую красоту» мог только любящий муж.

Фото: социальные сети

И всех занимает вопрос: «а где это Лизонька отдыхает?». Актриса молчит.

Но наблюдательные подписчики её блога заметили на фотографиях турецкий флаг. И сразу всё поняли: Лиза и Авербух отдыхают в Турции. Почему они не взяли сына на главный детский курорт, который знаменит своими лучшими аниматорами, трудно сказать. Возможно, хотелось отправиться не в семейное, а в романтическое путешествие.