Город уже приходил в себя и возвращался к мирной жизни: ВСУ снова бьют по Шебекино

Под обстрел украинских «градов» попало Шебекино в Белгородской области. Фото: Виталий СОЧКАН

Под обстрел украинских «градов» попало Шебекино в Белгородской области. Стреляли целенаправленно в центр, где находится рынок. В воскресный день тут многолюдно. Не обошлось без жертв – погибла ехавшая на велосипеде женщина.

- Женщина погибла от ран несовместимых с жизнью, - прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Украина намеренно ударила по рынку Шебекино в воскресный день, когда там было многолюдно. Фото: Виталий СОЧКАН

А ведь всего неделю назад в Шебекино снова стала возвращаться жизнь. Было налажено электро- и водоснабжение, восстановлены котельные, начались капитальные ремонты поврежденных объектов.

В Шебекино начали ремонтировать фасады зданий, пострадавших после обстрела. Фото: Виталий СОЧКАН

В прошлую пятницу я был в Шебекино. Видны были на улицах следы прилетов: поврежденные дома и автомобили, но в целом общая картина была позитивной. И хотя продолжалась эта командировка под непрерывной канонадой, город напоминал муравейник. На улицы вышли коммунальщики, поливали цветы и газоны. Суетились рабочие, по городу сновали грузовики, подвозя строительные и отделочные материалы, на установленных строительных лесах трудились рабочие. Город был поделен на 17 секторов и закреплен за отдельным муниципалитетом. Шебекино восстанавливала вся Белгородская область.

Вся Белгородская область помогала восстанавливать Шебекино. Фото: Виталий СОЧКАН

Вот улица со знаковым названием Свободы. Фасад одной из многоэтажек затянут строительными лесами, подрядчики восстанавливали внешнюю отделку здания, меняли выбитые окна, ремонтировали балконы.

На месте одного из сожженных дотла домов строители уже стали рыть фундамент под новый 2-х этажный дом на улице Московская. Были отремонтированы фасады и вставлены все выбитые окна в домах по улице Ленина. Перекрывали кровлю.

Дворы заставлены строительными материалами. Фото: Виталий СОЧКАН

Коммунальщики приводят город в порядок. Фото: Виталий СОЧКАН

В центре, на улице Парковая, 3, во время одного из многочисленных прилетов было попадание в крышу. Огонь уничтожил с десяток квартир. Тут строители так же занимались очисткой оконных проемов. У подъездов стояли машины с новыми окнами и стеклопакетами, которые подрядчики разносили по подъездам.

В разбитых окнах меняют стеклопакеты. Фото: Виталий СОЧКАН

На скамейке я увидел пару: мужчину и женщину. На руках сидела собачонка. Подошел, представился. Познакомились. Мищенко Валерий и Татьяна, песика зовут Марсик. В Шебекино живут уже 37 лет.

- Наша 24-ая квартира на третьем этаже, - показал рукой Валерий. – Выгорела дотла, сгорело все. Марсик нюхает приквартирный коврик, узнает, а в квартиру не заходит.

Мищенко Валерий и Татьяна, песика зовут Марсик. В Шебекино живут уже 37 лет. Фото: Виталий СОЧКАН

Мы поднялись на третий этаж. Черные от копоти стены. По ступеням поднимаемся осторожно. Между ними и стеной видна большая трещина.

«Строители сказали, что заходить в квартиру небезопасно, как собственно, и в подъезд. Есть опасность обрушения, - заметил хозяин, указывая на трещины в полу, на провисшие бетонные потолки. – Я не знаю как тут можно что-либо восстановить.

Валерий – бывший полицейский, участник военных кампаний в Чечне. Татьяна всю жизнь проработала в военкомате.

- Готовились к пенсии, - замечает она. – Сделали капитальный ремонт, купили новую мебель, бытовую технику. В кредит взяли стиральную машину и телевизор, еще не выплатили до конца все суммы. Сгорели все фотографии, награды мужа, наградные документы. Наша внучка занимается гимнастикой – у нее было более 20 наград. Огонь уничтожил все. Мы подвели баланс – ремонт и обустройство квартиры, наши потерянные вещи обошлись в 6 миллионов. Мы несколько лет занимались нашей квартирой и вот в один момент остались без ничего.

В квартиру после обстрела и пожара входить небезопасно. Фото: Виталий СОЧКАН

Уходил от дома с каким-то тяжелым чувством. В небе раздался сильный хлопок.

«Наша ПВО работает», - знающе резюмировал Валерий. Пожали друг другу руки. Пожелал им терпения, удачи и мирного неба.

Дом №2 по улице Железнодорожной. Во время обстрела ракета попала прямо в него и уничтожила полностью весь пролет здания с пятого по первый этажи. По решению экспертной комиссии дом будут сносить.

Некоторые дома восстановлению не подлежат. Фото: Виталий СОЧКАН

На городском пляже в тот день было многолюдно, весь центр был забит машинами, у подъездов на лавочках разместились бабушки, которые обсуждали последние новости. Самым многолюдным местом было здание местной администрации: стоянка перед ним заполнена машинами, в здании полно народа, в приемной главы непрерывно звонит телефон…

Жаркая, солнечная погода, казалось, что вот он, долгожданный покой, который наконец-то пришел в Шебекино…

На городском пляже в воскресенье было многолюдно Фото: Виталий СОЧКАН

Однако не прошло и недели, город опять трясет.

Каждый раз приезжая в Шебекино, задаю себе один и тот же вопрос: Для чего украинские военные ведут эти обстрелы по мирному городу, методично его уничтожая?. В городке нет ни одного военного объекта, ни одного воинского подразделения, ни одного стратегически необходимого промышленного предприятия. Ответа нет.