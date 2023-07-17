Пост на каменной стене, а «в личку» на бересте: о чем писали древнерусские блогеры

Послания писали на бересте деревянными палочками. Фото: Shutterstock

Тысячу лет назад, в Древней Руси XI - XII веков, уже были «социальные сети» и «мессенджеры». Разумеется, в кавычках, но смысл тот же, что и сейчас. Люди рассказывали о новостях, хвастались, спорили, жаловались на начальство и обсуждали цены. Древнерусские «соцсети» находят и расшифровывают археологи, историки, реставраторы, лингвисты. И узнают о наших предках много удивительного.

Любопытным надписям на стенах храмов Великого Новгорода посвятил лекцию в рамках проекта «Хранители культурного наследия» Музея Москвы и Российского научного фонда академик РАН Алексей Гиппиус, главный научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических исследований Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН.

КАМЕННАЯ СТЕНА - НОВГОРОДСКАЯ СОЦСЕТЬ

Древнерусских надписей XI - начала XII века в подлиннике сохранилось мало - это надписи на стенах церквей Великого Новгорода, Переславля-Залесского, Можайска и других городов. И ещё берестяные грамоты.

- Древнерусский город был деревянным. Жилые постройки из дерева периодически сгорали. И каменные храмы были тем пространством, где человек оказывался один на один с удобной поверхностью для письма - покрытой штукатуркой стеной, - объясняет Алексей Гиппиус. - Всем нам знакомо желание написать что-нибудь на стене, правда? В Великом Новгороде главным памятником является Софийский собор, построенный в 1045 - 1050 годах и являющийся древнейшим церковным зданием на территории России. Там известно примерно 800 надписей.

Если мы зайдем в алтарь Софийского собора (куда простому человеку, конечно, невозможно попасть), откроются стены, целиком покрытые надписями и рисунками. Все написано во второй половине XI - самом начале XII века. Это первое поколение грамотных жителей Новгорода, внуки тех, при ком Владимир крестил Русь в 988 году.

КУПИЛ НОВЫЙ НОЖ

Что писали первые древнерусские грамотеи? Имена себя, любимых!

- Один из самых распространённых типов надписей - автограф, - рассказывает Алексей Гиппиус.

Есть автографы простые: «Петрило писал». А есть с нюансами. Например. «Вайгост писал новым ножом» (здесь и далее мы приводим варианты на современном русском языке, так как древнерусский в оригинале понять непросто).

- Вайгост - русское имя. Он купил на рынке нож и опробовал его, процарапав на стене собора свой автограф, - раскрывает смысл «поста» Алексей Гиппиус.

Если у блогера новая машина или туфли - мир должен об этом знать! Вот и Вайгост так думал.

На той же стене рисунок - журавль, а под ним написано: «О бедный Чиж, который подстрелил журавля». Почему сокрушается Чиж (а это тоже имя)? «Дети наги». Нужно кормить чем-то детей, и он убил журавля ради пропитания. Из имён еще встречаются Лазарь, Побрат, Мечислав и даже Мутижир.

Новость о трагедии почему-то была тщательно зачеркнута, но лингвисты и ее прочли: «Шестой день поста сожгли Доляту».

- Конечно, не самого Доляту, а его двор. А кто такой Долята, мы знаем - сохранился его автограф, тоже в Софийском соборе: «Долята писал слова». То есть он был книжным писцом, - продолжает разгадывать загадки филолог.

В общем, эта стена в современных соцсетях была бы группой - каждый пишет то, что считаем нужным.

- По-видимому, мы имеем дело с довольно тесным кругом лиц. Молодые клирики Софийского собора в свободное от службы время имели возможность писать - это творческая культурная среда, - считает Алексей Гиппиус.

Но и простые люди оставили свои имена для истории в Софийском соборе: «Домашка писал сын Мысляты шевца», то есть портного.

Новгородская берестяная грамота. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОР ПОГРЕБНЫЙ

В новгородском Юрьевом монастыре на берегу озера Ильмень тоже сохранились древние надписи. И их могут увидеть туристам на экскурсии в Лестничную башню Георгиевского собора, основанного в 1119 году.

На стене читаем: «Князь Мстислав был на Фёдоров день», а Алексей Гиппиус поясняет:

- У князя, скорее всего, в этот день были именины. А мы знаем одного князя Мстислава, чьё крестильное имя было Фёдор. Это Мстислав Великий, сын Владимира Мономаха, при котором и был заложен Георгиевский собор.

Рядом с официальной информацией - автографы совсем другого толка. Настоящий чат!

- «Савватия писал грешен паче (то есть более) всех людей». Это, конечно, монашеская формула покаянная, - расшифровывает академик. - Но не один Савватий был такой. «Фока писал грешный тать (вор) погребный». Тать погребный - это тот, кто разворовывает погреба. И ещё: «А это писал лютый Созонт», «А се Сергий писал тативый (вороватый)». Они так переписывались. Им хотелось выразиться таким образом, и они наперебой состязались в самобичевании.

Ещё одна надпись в Георгиевском соборе - тоже типичный чат.

- Люди общаются! - восхищается Алексей Гиппиус. - Один написал «Господи, спаси грешного. Ох мне окаянному». И тут подошёл другой и добавил справа: «Ох же тебе будет». Перед нами в некотором роде социальная сеть. Во ВКонтакте же используется термин стена. И тут перед нами ровно такая же стена: на ней можно не только оставлять свои посты, но и взаимодействовать между собой.

ЛОНГРИД XII ВЕКА

В том же Георгиевском соборе стена в проходе из алтаря в южную апсиду используется для фиксации значимых событий. Официальный канал, как бы мы сейчас сказали. Есть «пост», например о том, что Троицкая церковь сгорела от удара молнии. Или о кончине архиепископа Антония:

- Замечательный персонаж XIII века, в миру его имя Добрыня Едрейкович, он дважды совершил паломничество в Царьград (Константинополь), - рассказывает Алексей Гиппиус.

И там найдена самая большая многострочная надпись - древнерусский лонгрид. О грустной истории, которая раньше были известна историкам по летописям: в 1198 году у князя Ярослава умерли два маленьких сына, Изяслав и Ростислав. Оба похоронены в Юрьевом монастыре.

- Это самая длинная сохранившаяся в подлиннике древнерусская надпись, - подчёркивает учёный. - В ней есть слово, которое до сих пор не было известно - полусорочинье. Сорочины - сороковой день. Изяслав умер на на 20 день после смерти Ростислава, на полусорочинье. Прочитали это слово лишь несколько месяцев назад. Работа идёт, и ещё долго будет продолжаться.

В ЛИЧКУ

Купи сигов, верни мужа

Если каменные стены - это аналоги соцсетей, то древнерусские мессенджеры для сообщений «в личку» - берестяные грамоты. А излюбленные темы для переписки - бытовые и денежные вопросы, всяческие жалобы, тяжбы и долги. Огафью просят прислать сотканный холст. Яков жалуется Василию на бесчестья Жирослава. Есиф покупает 50 сигов у Тимофея за три рубля. На свадьбу дарят отрез голубой ткани. Герасим требует срочно прислать беличьи шкурки - на них большой спрос.

Новгородские берестяные грамоты известны всем еще со школы. Однако находят их много где: в Пскове, Старой Руссе, Твери и Торжке, Смоленске и Рязани, Переславле-Залесском и Вологде. В Москве тоже, кстати.

В 2023 году археологи уже достали из земли несколько новых берестяных грамот. В основном, увы, небольшие фрагменты.

В прошлом сезоне раскопок среди полутора десятков найденных грамот были настоящие шедевры.

«Кулинарная» грамота № 1148 (грамоты нумеруют, начиная с первой, ставшей научной сенсацией в 1951 году) заставит вас позавидовать изысканным кушаньям новгородцев: «Серькию лосось, Юрью лосось, Микулиньскому лосось, Лазорю коробоцка икри да торпица, Зехъну торпица». Лососи в берестяных грамотах уже встречались (видимо, были привычным блюдом). А «торпица» это форель, и она упомянута впервые. Икра - тоже новинка в меню, до сих пор в берестяных грамотах такой роскоши не описывали.

Грамота № 1153 - настоящий триллер XIII века с захватом заложников. Жена умоляет Бориса вернуться в Новгород: «Жену и детей захватил князь. А освободил меня заручившись зять». Как объяснил академик РАН Алексей Гиппиус, суть вот в чем: Бориса преследуют за преступление, найти не могут, и князь арестовал вместо него жену и детей. Родственники Лазарь и Глеб внесли залог, семья на свободе, но Борис по-прежнему в розыске.

Одна из загадок средневекового детектива - как грамота оказалась в Немецком дворе, где жили и вели торговлю европейские купцы? Возможно, Борис - сын немца, осевшего в Новгороде. По летописям известны Лазарь и Борис Ильдятиничи – то есть дети Ильдяты. Ильдята, скорее всего, славянизированная форма немецкого имени на Гильд-, как Гильдебрандт. Так что полунемец Борис вполне мог скрываться в Немецком дворе.