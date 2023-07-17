Танец маленьких лебедей, раков и щук

Героиня Аллы Сигаловой разворошила сонное балетное царство. Фото: Кадр из сериала

После виртуозного «Хэппи-энда» режиссер Сангаджиев поставил изысканнейшее, увлекательное, магнетическое кинозрелище, пересказать которое без слез невозможно.

Слезы в студию.

Главный театр страны, запечатленный на сторублевке, переживает стабильно нелучшие времена. Зомбированная традицией публика скупает билеты по любой цене на год вперед, но труппе очевиден застой и консерватизм. Чтобы сдуть пыль, сверху прислан новый директор (Федор Бондарчук), который сосуществует со старым (Юрий Ицков) - чекистом-рептилоидом и охранителем устоев. Образуется троевластие с худруком (Игорь Гордин), женатым на дочке генерала ГБ (Ирина Апексимова), подмявшей под себя весь притеатральный доход: ремонт, буфет, парковки и поставки. Черных схем живого нала директор-чекист не знает (!), но очень хочет узнать, чтобы наложить лапу. Тем временем новый босс приглашает в заповедник архаики балетмейстершу из США (Алла Сигалова), которая, как и все звезды американского танца, является беглянкой из СССР. Когда-то в прежней жизни она подбила молодежь станцевать на отчетном концерте нечто авангардное, за что на всех завели уголовные дела и выперли на гастроли в США, чтоб она там осталась и не мутила воду (какой идиот из семи сценаристов это все придумал?). Теперь она вернулась мутить воду бессюжетной постановкой о преодолении страхов - наступая на мозоль примам, чекистам, троецарствию, сбалансированному змеюшнику и рептильным представлениям россиян об искусстве большого балета. Молодежь, ведомая блудным сыном худрука (Петр Райков), на седьмом небе от движа. Худрук, у которого с невозвращенкой была любовь, полон индийских чувств, она тоже. Все трахаются в лифтах, лофтах, люксах и директорских кабинетах с видом на фонтан. Интерьеры Большого по обычаю сняты в Мариинке, ибо Москва балетная снимать у себя сроду не давала, а питерские рады были поддеть («Я вас любил», «Танцующие призраки»). Спектакли отменяют, обойденные интригуют, схемы всплывают, СОБР дважды кладет забуревших творцов носом в пол.

Сигалова с ее балетной пластикой одна-единственная и годится на главную роль, Пугачева поет последний эпический хит своего репертуара «Балет», финальный пробег восторженной труппы отсылает к паркеровской «Славе», которую, кажется, мы одни с Сангаджиевым и видели, память стерта у двух поколений подряд.

Тем временем борьба за новое провоцирует магистральную дискуссию.

Все современное, новое, авангардное в искусстве идет по схеме демократизации творческого порыва в ущерб ремеслу. Закрытую жреческую касту умеющих рисовать, рифмовать и танцевать пробивают воинствующие дилетанты с лозунгом замшелости старых форм. Галереи «Модерн Тейт», мюнхенская «Модерн Пинакотека», второй корпус датского музея искусств набиты тоннами художественного мусора виртуозных шарлатанов, объявивших предтечами великих новаторов Лентулова, Мунка, Нольде и Филонова, которые в действительности не открывали новое искусство, а венчали собою старое, ибо новое никаким искусством не является, а Дали с Уорхолом - просто гениальные жулики. Верлибром или вольным «бродским» стихом написана вся новая поэзия, цена которой - грош в базарный день (бывает хорош и верлибрированный стих, но сама облегченная форма легализует массу бесталанной нечисти). Что до свободного танца, то он тоже обычно доступен любому кордебалету (не зря в новый спектакль вводят чувственную девушку-продюсершу без фундаментальной школы). Сангаджиев отлично знает ремесло, двадцать (!) его продюсеров гонят блестящую интригу, но продвигаемый ими необалет и в самом деле является экзальтированной аэробикой, пусть этот аргумент и вложен в уста супермегере-завтруппой (Елена Морозова). Старый директор - монстр, но говорит разумные вещи: западный культурный арбитраж нам более не указ. Монополия на вердикт, что есть искусство, литература, спорт, эффективная вакцина и где кончаются чьи границы, утрачена. А новая хореография хоть и мила, но вне сюжета не тянет на длинную дистанцию (все новые балеты - сборники 20-минутных этюдов) - и потому место ей на камерных сценах, а не в гигантских объемах императорских театров.

Пусть даже героиня Сигаловой в сенсейском кимоно полна творческой энергии, а герои Апексимовой, Морозовой и Ицкова хотят все украсть и подавить, чтоб молекула живого воздуха не просочилась.

«БАЛЕТ»

2023 г.

Реж. Евгений Сангаджиев.

Wink.