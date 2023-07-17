Счет на оплату, трудовой договор и договор оказания услуг: Корпорация МСП составила рейтинг самых востребованных у предпринимателей шаблонов документов

Всего бизнес создал более 17,5 тысяч различных документов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Корпорации МСП составили список наиболее популярных шаблонов, которые малый и средний бизнес использует в сервисе «Конструктор документов» на Цифровой платформе МСП.РФ. Возглавил этот рейтинг «Счет на оплату», на долю которого приходится 14,8% от общего количества созданных документов. На втором и третьем местах расположились «Трудовой договор» (12,3%) и «Договор оказания услуг» (12,2%). Топ-5 замыкают шаблоны журнала учета инструктажей по пожарной безопасности и договора купли-продажи товара (6,1% и 5,4% соответственно). Всего бизнес создал более 17,5 тысяч различных документов.

В десятку наиболее востребованных у МСП-предприятий шаблонов документов вошли также «Акт о выполнении работ/оказании услуг» (4,2%), «Приказ о приеме на работу» (3,3%), «Доверенность» (3,3 %), «Договор подряда» (3,2%) и «Договор аренды нежилого помещения» (2,8%).

«Конструктор документов» — довольно простой и понятный каждому предпринимателю сервис. Он выполняет важную функцию — помогает сократить временные затраты на рутинную работу. Это особенно важно для маленького бизнеса, микропредприятий, потому что у них нет отдельных сотрудников, на которых можно было бы возложить обязанность регулярного заполнения необходимых бумаг, — отметил генеральный директор Корпорации Александр Исаевич. - «Конструктор документов» решает эту задачу, освобождая предпринимателю время на более сложные задачи».

Регионом, в котором предприниматели чаще всего обращались к «Конструктору документов», стала республика Башкортостан. Также максимальный спрос на онлайн-сервис отмечен среди бизнеса Москвы и Оренбургской области, Санкт Петербурга и Московской области. В Топ-10 регионов по востребованности «Конструктора документов» вошли также республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край и Иркутская область.

«Конструктор документов» — это один из онлайн-сервисов Цифровой платформы МСП.РФ. Он позволяет в автоматическом режиме создавать на основе загруженных шаблонов документы, необходимые для ведения бизнеса. Сегодня предпринимателям доступно более 100 проверенных шаблонов.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ была запущена в публичную эксплуатацию в феврале 2022 года. Она была разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер федерального правительства Андрей Белоусов.