Вопрос дня: А как вы стремились к зарплате своей мечты? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Стремился просто: руками работал! К пятому курсу зарабатывал уже около тысячи рублей. Да и сейчас постоянно берешь какую-то халтурку. Особенно телевизионные и радийные проекты. Я себе границ не ставил. В какой-то момент возникло понимание: надо зарабатывать столько, чтобы спокойно жить и не знать, сколько денег в кармане. Для этого надо не столько поднимать планку по доходам, сколько опускать планку по расходам. Меня бабушка так учила - надо жить по средствам.

Вася Ложкин (Алексей Куделин), график, музыкант, постановщик:

- Я, наверное, никогда не стремился к офигенной зарплате, а шел к тому, чтобы у меня в кармане лежала сумма денег, позволяющая мне достойно прожить до понедельника. Юность пришлась на 90-е годы, и тогда я жил довольно бедно. И у меня сдвиг произошел - нужно, чтобы всегда была какая-то несгораемая сумма. Планки, наверное, нет. Никогда не стремился к деньгам, из-за которых надо было идти по головам.

Ян Браницкий, эксперт по безопасности:

- Зарплата - это то, что платит твой работодатель за то, что ты успешно выполняешь некоторую функцию. Думаю, надо стремиться не к зарплате, высокой или очень высокой, а к доходу от своей профессиональной деятельности. Пусть доход будет не постоянным, но он будет заслуженно высоким.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольных рынков:

- Все зависит не от суммы, которую стремишься получать, а от того, как ты себя позиционируешь. Ну вот я средний класс - у человека этого класса должны быть дача, машина, регулярный отдых за рубежом. Тут надо зарабатывать от 250 - 300 тысяч в месяц. Я начал работать, еще будучи на службе в армии. И на рынках Москвы в 1990-е у меня были точки продажи женской и мужской одежды. Все деньги страны крутились тогда в Лужниках, Черкизово и других крупных площадках.

Юрий Ковердяев, бывший главный художник Гознака, каллиграф:

- Я вырос в СССР, мы с братом жили так, что у нас иногда была на ужин килька одна на двоих и чай с заваркой через раз. Стремился ли я к максимальной зарплате? Нет, я стремился к максимальной реализации. Лучше заниматься любимым делом и развиваться в нем, и в какой-то момент тебе начнут платить чуть больше среднего. У меня получилось.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- Я, когда учился, подрабатывал в автосервисе и так поднимал свой доход. Сейчас, чтобы получать больше, мне надо постоянно выступать на научно-практических конференциях и писать статьи в научные журналы. Так у нас повышают статус и получают бонусные баллы. Но мне некогда. Пока у нас селекционеры не очень оплачиваемые. 32 - 35 тысяч - это зарплата нашего младшего научного сотрудника.

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