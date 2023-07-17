Анекдоты: У всех нас есть ангел-охренитель

Два олигарха обсуждают частную школу:

- Ну и как там публика?

- Знаешь... очень разная... Есть, кто приезжает на новеньком «Бентли», а есть и такие, что на прошлогодних «Кайенах».

* * *

- Здравствуйте. Мы проводим опрос «Что вы думаете о спортивной форме фирмы «Найк»?»

- Ну... Нормально, но хотелось бы более стойкий материал, а то от пепла прогорает на раз и карман внутри широкий очень. Бутылка выпадает.

* * *

- Я энергичен, подвижен, с аккуратной стрижкой и ухоженной бородой.

- Да ты прямо миттельшнауцер.

* * *

У респектабельного человека машина должна быть немецкая, часы швейцарские, парфюм французский, а доширак говяжий

* * *

Лорд уходит из дому. Слуга провожает его и спрашивает:

- Сэр, если леди пошлет меня за вами, скажите, где вас не надо искать?

* * *

Да... Хорошо было полковнику Исаеву... Набрал кредитов в Дойчбанке на имя Штирлица и свалил...

* * *

Женщины - как доступный кредит: отличные условия, красивая реклама, из документов только паспорт, а потом всю жизнь должен.

* * *

- Привет, Петрович! Как живешь?

- Да по-разному: когда плохо, тогда скорая забирает, а когда хорошо, тогда менты…

* * *

- Извините, шеф, но я вот уже полгода не получаю премию...

- Извинения приняты. Можете идти.

* * *

Сегодня в трамвае избили улыбающегося и загорелого мужика.

* * *

Сын графа Дракулы принес из школы кол...

* * *

Для тех, кто не разбирается в экономике: если вы в прошлом году поправились на 20 кг, а в этом всего на 5 кг, это не значит, что вы похудели.

Вот так же и с инфляцией.

* * *

- Алло, это вдова вашего малахольного «Мужа на час». Вы юридические услуги клиентам оказываете?

* * *

- Вы что, пляшете под его дудку?..

- Это не дудка, это - ствол…

* * *

- Ты попал в больницу с очень тяжелым недугом, как тебе удалось выжить?

- Не было денег на взятку медперсоналу, и меня оставили без лечения.

* * *

Объявление:

«Обращаюсь к человеку, который потерял iРhоnе 13 Рrо в районе ЖК «Лазурный».

Пожалуйста, прекратите звонить на мой новый телефон! Спасибо».

* * *

- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!

- Как это?

- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.

* * *

Согласно данным судебной статистики, еще ни одна жена не застрелила мужа в тот момент, когда он мыл посуду.

* * *

- Дорогая, ты в борщ что добавляла?

- Это секретный фамильный рецепт!

- Так раскрой его! Я в реанимации, а врачи не знают, что делать!