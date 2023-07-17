Анекдоты: У всех нас есть ангел-охренитель

Два олигарха обсуждают частную школу:
- Ну и как там публика?
- Знаешь... очень разная... Есть, кто приезжает на новеньком «Бентли», а есть и такие, что на прошлогодних «Кайенах».
* * *
- Здравствуйте. Мы проводим опрос «Что вы думаете о спортивной форме фирмы «Найк»?»
- Ну... Нормально, но хотелось бы более стойкий материал, а то от пепла прогорает на раз и карман внутри широкий очень. Бутылка выпадает.
* * *
- Я энергичен, подвижен, с аккуратной стрижкой и ухоженной бородой.
- Да ты прямо миттельшнауцер.
* * *
У респектабельного человека машина должна быть немецкая, часы швейцарские, парфюм французский, а доширак говяжий
* * *
Лорд уходит из дому. Слуга провожает его и спрашивает:
- Сэр, если леди пошлет меня за вами, скажите, где вас не надо искать?
* * *
Да... Хорошо было полковнику Исаеву... Набрал кредитов в Дойчбанке на имя Штирлица и свалил...
* * *
Женщины - как доступный кредит: отличные условия, красивая реклама, из документов только паспорт, а потом всю жизнь должен.
* * *
- Привет, Петрович! Как живешь?
- Да по-разному: когда плохо, тогда скорая забирает, а когда хорошо, тогда менты…
* * *
- Извините, шеф, но я вот уже полгода не получаю премию...
- Извинения приняты. Можете идти.
* * *
Сегодня в трамвае избили улыбающегося и загорелого мужика.
* * *
Сын графа Дракулы принес из школы кол...
* * *
Для тех, кто не разбирается в экономике: если вы в прошлом году поправились на 20 кг, а в этом всего на 5 кг, это не значит, что вы похудели.
Вот так же и с инфляцией.
* * *
- Алло, это вдова вашего малахольного «Мужа на час». Вы юридические услуги клиентам оказываете?
* * *
- Вы что, пляшете под его дудку?..
- Это не дудка, это - ствол…
* * *
- Ты попал в больницу с очень тяжелым недугом, как тебе удалось выжить?
- Не было денег на взятку медперсоналу, и меня оставили без лечения.
* * *
Объявление:
«Обращаюсь к человеку, который потерял iРhоnе 13 Рrо в районе ЖК «Лазурный».
Пожалуйста, прекратите звонить на мой новый телефон! Спасибо».
* * *
- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!
- Как это?
- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.
* * *
Согласно данным судебной статистики, еще ни одна жена не застрелила мужа в тот момент, когда он мыл посуду.
* * *
- Дорогая, ты в борщ что добавляла?
- Это секретный фамильный рецепт!
- Так раскрой его! Я в реанимации, а врачи не знают, что делать!