На Дону 499 организаций культуры подключили к программе «Пушкинская карта»

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов провел совещание по вопросам «Пушкинской карты». Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В донской столице первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в режиме ВКС провел совещание по вопросу реализации федерального проекта «Пушкинская карта» по итогам полугодия. В мероприятии участвовали представители муниципальных образований.

ВСЕ В МУЗЕИ И ТЕАТРЫ!

Сегодня участниками программы стали боле 257 тысячи ребят из донского края в возрасте от 14 до 22 лет. При этом продолжают регистрироваться все новые школьники и студенты. Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева заявила, что для успешной реализации программы принимаются системные меры. К примеру, специалисты ведут ежемесячный мониторинг сведений о количестве зарегистрированных школьников и студентов, подключенных муниципальных учреждений культуры, а также о количестве молодых людей, посетивших мероприятия.

ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ СТАНОВИТСЯ ШИРЕ

Активно идет работа и по расширению афиши «Пушкинской карты». За первое полугодие этого года региональный экспертный совет одобрил 2601 новое культурное мероприятие, среди которых - концерты, выставки, мастер-классы. Самыми активными по их количеству стали Ростовская государственная филармония ,межпоселенческая центральная библиотека Зимовниковского района, Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник .

АКТИВНАЯ ДИНАМИКА

Групповые посещения учреждений культуры по итогам шести месяцев 2023 года составили 738 628 человек. - Ростовская область является активным участником программы «Пушкинская карта» с сентября 2021 года. У нас хорошая динамика по интеграции учреждений культуры, регистрации участников. Тем не менее прошу усилить контроль за реализацией проекта как со стороны исполнительных органов региона, так и администраций муниципальных образований, – сообщил Игорь Гуськов. По словам первого замгубернатора Ростовской области, привлечение молодежи в учреждения культуры Дона служит полезной просветительской мерой. - Она способствует художественно-эстетическому развитию школьников и студентов, - подытожил Игорь Гуськов.