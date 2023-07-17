Фото: glav_most

Глубокой ночью 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост. Именно так ЧП на Крымском мосту классифицировал Национальный антитеррористический комитет утром в понедельник.

Что случилось на Крымском мосту? Как была проведена атака? Все подробности и последние новости о главном ЧП понедельника на 11:30 17 июля в обновляемой хронологии событий от «Комсомольской правды».

Полная хронология теракта на Крымском мосту

В 04:21 17 июля 2023 года Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по объекту полностью остановили.

В 05:03 Автомобилистов попросили прокладывать путь в Крым через новые регионы России. На въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники ДПС сообщают автомобилистам, что проезд на Крымский мост закрыт.

06:39 Минтранс России сообщил, что в результате ЧП на полосах со стороны Республики Крым повреждено дорожное полотно. При этом сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, опоры не пострадали.

06:52 Движение поездов через мост на перегоне "Вышестеблиевская" - "Керчь-Южная Новый парк" остановлено из-за ЧП.

07:14 Появились сообщения о погибших. Теракт унес жизни супружеской пары из Нового Оскола, их дочь пострадала и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:08 Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму. В них туристы смогут получить любую помощь, а также всю необходимую информацию об альтернативных маршрутах.

08:46 Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что атака на Крымский мост - преступление террористического режима Киева. “В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало”, - подчеркнул депутат.

08:50 Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Первый поезд «Симферополь-Москва» отправился из Керчи в сторону Краснодарского края.

09:04 Украинские СМИ сообщили, что в атаке на мост были использованы надводные дроны. К ней причастны служба безопасности и военно-морские силы незалежной.

В 10:00 Работа Керченской паромной переправы возобновлена.

10:03 Национальный террористический комитет России подтвердил, что атака на Крымский мост была осуществлена в 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Заведено уголовное дело по статье "Теракт".

10:04 Расследованием занимается и СК РФ. “Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления”, - говорится в сообщении Следкома.

10.43 Открыты пункты временного размещения для туристов в Крыму.

Заявления НАК и СК про теракт на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет России сообщил первые достоверные сведения о том, что случилось на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

- 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост.

- В результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Погибли двое взрослых, пострадал ребенок.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

- Следствие устанавливает причастных к организации и исполнению теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.

Повреждения Крымского моста: что повреждено и разрушено в результате ЧП

Сразу же расползлись слухи о существенных повреждениях конструкций моста. Естественно, в проукраинских ТГ-каналах начали трубить о "перемоге" и чуть ли не уничтожении объекта. Заявляли о том, что после ЧП повреждены опоры Крымского моста. Однако, на проверку, хайп оказался дутым – несмотря на все усилия украинской стороны, которая с утра трубит о том, что произошедшее является "операцией СБУ и ВМФ Украины", ни о каких критических повреждений и разрушений Крымский мост не претерпел.

Так, в 07:00 Минтранс опроверг слухи о повреждении опор моста. Опоры путепровода не повредились, пострадало только дорожное полотно. Конструкция находится на опорах, обследование состояния объекта продолжается.

Пробки в настоящее время перед Крымским мостом нет. Машин у пунктов досмотра к 10 утра не осталось - все направлены через альтернативные пути.

Семья погибла в результате взрыва на Крымском мосту

В 07:14 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП погибла семейная пара из Нового Оскола. Они ехали вместе с дочерью на отдых в Крым. 14-летняя девочка госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

40-летний Алексей и 36-летняя Наталья с дочкой передвигались на кроссовере «Хендай». По предварительной информации, что мужчина работал дальнобойщиком. В его соцсетях есть кадры из кабины большегруза. А женщина трудилась методистом в «Центре сопровождения образования».

Последние новости на 17 июля

В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб и открыли горячую линию: 8 (800) 511-80-18. Позже для туристов также создали чат-бот: @touristCrimea_bot;

В Темрюкском районе Краснодарского края сформировали оперштаб для координации действий всех служб и организации помощи людям в пробке на подъездах к мосту.

Как работает транспорт после ЧП на Крымском мосту

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту. Принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов.

Паромная переправа была закрыта с вечера 16 июля из-за погодных условий. В 09:50 оперштаб сообщил, что переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу, первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта.

Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, отмен и задержек нет.

Что происходит на подъездах к Крымскому мосту

На Крымском мосту сейчас работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

В порту Кавказ и поселке Ильич на перехватывающих парковках организовали пункты выдачи воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты. Для водителей на стоянке в районе поселка Ильич при необходимости готовы организовать работу полевой кухни.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил местные гостиницы готовы принять туристов, следовавших в республику Крым. Лояльная ценовая политика средств размещения Темрюкского района позволяет обеспечить доступный отдых для туристов с любым уровнем дохода.

Какие меры приняли после ЧП на Крымском мосту

В связи с ЧП на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным следствия, в ночь на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их дочь получила ранения.

- В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, - сообщили в СК России.

Альтернативные маршруты в Крым

Как добраться в Крым

Пешеходы смогут доехать на автобусе до последней железнодорожной станции перед мостом («Южная») и там сесть на электропоезд до Темрюка в Краснодарском крае, где будет организована пересадка на другие автобусы.

Железнодорожное движение по мосту также возобновлено. В Крым можно поехать на поезде.

Автомобилистам предлагают доехать до аэродрома «Багерово», расположенного примерно в 30 км от Керчи. Там им выдадут посадочные талоны на паром и сформируют колонны, которые будут сопровождаться.

Можно проехать на машине через Херсонскую и Запорожскую области. Грузовики будут направлены только этим маршрутом.

Пробки после теракта на Крымском мосту

Движение поездов по мосту возобновлено, а вот легковые автомобили отправляют в объезд – через сухопутный коридор. Заторов там пока нет.

Пробки образовались на выезде из Крыма в Херсонскую область около семи утра, но в 11:00 машины проезжают свободно. Как отмечает советник главы Крыма Олег Крючков, в Армянске на выезде из Крыма очереди ждут 24 машины, в Перекопе – 21, а в Джанкое – 25.

Как пострадал Крымский мост от террористической атаки, видео

Следственный комитет России опубликовал видео с места ЧП на Крымскому мосту. На опубликованных кадрах видно работу следователей, собирающих обломки моста.