Тоннель смерти и десятки погибших: в Южной Корее объявили климатический кризис из-за страшных ливней

Многодневные ливни перевернули жизнь Южной Кореи. Фото: REUTERS

Многодневные ливни буквально перевернули в последние дни жизнь Южной Кореи. Масштаб разрушений и потерянных жизней достиг пугающих размеров, заставив президента Юна Сока Еля объявить чрезвычайное положение. Как сообщает The Guardian, число погибших в результате климатического кризиса в Южной Корее выросло до 40, еще 9 человек числятся пропавшими без вести.

Сезон муссонных дождей «чанма» является одним из худших времен года на Корейском полуострове. Примерно с конца июня до начала августа чанма приносит с собой обильные дожди и сильные ветры, поэтому небо может сменяться от ясного до мрачного по несколько раз в течение одного дня. Ежегодно корейцы подготавливаются к этому периоду заранее и принимают превентивные меры для защиты от наводнений, селей и оползней. Однако без трагедий все равно не обходится.

Фото: REUTERS

Ужас и паника охватили жителей города Чхонджу в центральной провинции Северный Чхунчхон, когда автомобильный тоннель Осон превратился в ловушку смерти. Обрушение берега протекавшей рядом реки Михо направило поток, и так значительно увеличившийся из-за непрекращающихся дождей, прямо в подземный проезд.

В течение всего 2-3 минут тоннель длиной 685 метров вместе с 15 автомобилями и рейсовым автобусом был затоплен. Несколько корейцев смогли выбраться из машин, оставив их на произвол судьбы, но большинство людей оказалось запертыми внутри этого «тоннеля смерти». Около 900 спасателей, включая водолазов, продолжают обыскивать Осон.

Фото: REUTERS

Произошедшая трагедия стала поводов для острых обвинений в адрес властей, которые, по мнению горожан, могли бы запросто предотвратить ее, заранее перекрыв тоннель. Ответ южнокорейских чиновников на сильную критику вызвал разочарование и негодование – они лишь сухо отметили, что руководство по реагированию на ЧС не требует немедленного закрытия подземных проездов в таких условиях.

– Мы анализируем общую дорожную ситуацию и принимаем решения только на основе тщательного мониторинга, – заявил представитель провинции Кан Чжон Гын. – Нам казалось, что до прорыва насыпи особых проблем не было. Но из-за быстрого притока воды у нас не было достаточно времени, чтобы остановить въезд машин.

Фото: REUTERS

В попытке сгладить инцидент президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил с заявлением, призывающим к осознанию новой реальности, которую приносит с собой климатический кризис.

– Такого рода экстремальные погодные аномалии станут обычным явлением. Мы должны признать, что происходит изменение климата, и должны бороться с этим, – подчеркнул Юн Сок Ель.

Фото: REUTERS

Подобные заявления главы государства оказались далеко не самыми ободряющими для южнокорейцев. В то время, когда граждане ожидали решительных действий и конкретных мер по предотвращению подобных трагедий, Юн Сок Ель предпочел отправиться в турне по Европе, посетив Польшу, саммит НАТО в Литве, а затем и на Украину. Под горячую руку также попала его жена Ким Кон Хи, которая во время массовых наводнений на родине устроила шопинг-тур по Вильнюсу.

По данным агентства «Ренхап», в эвакуационных центрах до сих пор остаются более 10 тысяч человек. Ливни повредили 139 домов и смысли 146 дорог по всей Южной Корее. Метеорологи предупредили, что в ряде регионов выпало более 470 миллиметров осадков, а продолжающиеся ливни могут спровоцировать еще 300 миллиметров (почти 70% от общегодовой нормы).

В то время как Южная Корея продолжает страдать от непрекращающихся ливней, другие уголки планеты в минувшие выходные столкнулись с аномально высокими температурами. Так, температура в межгорной впадине «Долина Смерти» на западе США достигла 53,33°C. В китайском городке Санбао столбик термометра достиг 52,2°C, а в японском Кирю – 39,7°C. В Италии пик новой волны тепла ожидается завтра, когда температура на юге Сардинии может достичь 48°C.

Фото: REUTERS

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