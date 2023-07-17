В России начинают строить дома, которые будут отапливаться с помощью углекислого газа

Традиционно дома в России, как и во многих других северных странах, отапливаются по одной из двух схем, и ее выбирает застройщик на этапе проектирования. Первая, самая классическая — это нагрев и подача воды от тепловой компании. Для застройщиков такая технология связана с высокими затратами — сказываются дорогостоящие технические условия с теплосетями. А вот собственники квартир, как конечные потребители, - экономят. Поэтому квартиры с так называемым «городским отоплением» выгодны жильцам, но не выгодны застройщикам.

Вторая система — обычное электрическое отопление. Застройщику это удобнее — нужно только провести кабель и повесить батарею, которая работает на обычном ТЭНе. А вот собственник квартиры будет платить значительно больше.

А вот система, работающая на СО2, должна быть выгодна и застройщикам, и жильцам. Интересно, что сама себе технология охлаждения на углекислом газе в России уже опробована и с успехом применяется. Первый проект реализовала компания «ВОСЕМЬ ПЛЮС», базирующая во Владивостоке.

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА СО2 ЭКОНОМИЧНЕЕ В 4 РАЗА

Мультитемпературный холодильный комплекс на диоксиде углерода был запущен в городе Артеме в конце 2022 года. Это единственная холодильная установка на всем Дальнем Востоке, работающая на CO2. Ближайший подобный — в Новосибирске.

Углекислый газ применяется в качестве хладагента, это безопасная альтернатива фреону. В Европе холодильные установки на диоксиде углерода уже достаточно распространены, но в Россию новшество проникает постепенно. В отличие от фреона, СO2 не наносит вреда окружающей среде, и он более эффективен — это позволяет значительно экономить на электричестве.

- Владелец нового холодильного комплекса в Артеме сократил потребление электроэнергии в 4 раза, - объясняет «КП» Константин Опольский, генеральный директор компании «ВОСЕМЬ ПЛЮС».

Все дело в том, что от запуска системы до выхода на необходимые показатели — скажем, температуру в минус 30 для холодильника — проходит всего 5-6 часов. На практике это означает, что нет нужды все время «гонять» установку пустой — ее можно быстро включить, а затем, когда задачи решены, так же быстро отключить. Эта особенность технологии может быть полезна и применительно к жилым домам и офисам. И это тоже — один из важных факторов экономии.

Идейным вдохновителем мультитемпературного комплекса в Артеме выступил именно Опольский. Он же вместе со своей командой разработал проект полностью с нуля и сопровождал на всех этапах строительства.

ОТОПЛЕНИЕ НА СО2 — ВОПРОС БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Сейчас компания Константина Опольского работает над технологией, которая позволит отапливать дома при помощи того же углекислого газа.

В чем преимущество? Отопление, построенное на СО2, экологичнее и, что немаловажно, - экономичнее традиционных систем, которые применяются в России сейчас. А этом значит, что управляющие компании будут тратить меньше средств на эксплуатацию дома. Что в конечном счете будет выгодно и простым потребителям.

- Системы, работающие на углекислом газе, должны быть экономичнее традиционных систем отопления. Когда дома будут построены, у нас уже будут конкретные цифры. Нужно будет посчитать затраты на оборудование, на его монтаж и обслуживание, - объясняет Опольский.

Необходимо будет устанавливать датчики, которые могут отследить утечку СО2, — их нужно будет поставить в каждой квартире или офисе.

И все же, если брать опыт холодильных установок на диоксиде углерода, уже ясно, что потребление электричества удастся сократить в несколько раз.

- Перспективы у новой технологии большие. Важно, чтобы все новые нормы и стандарты были прописаны на законодательном уровне и стали частью СНИПов — тогда строительство подобных домов станет массовым. Важно также разработать новые образовательные программы для специалистов, которые занимаются обслуживанием домов, - уверен Опольский.

Даже для Европы и Азии это пока — абсолютный ноу-хау. Так, в Швейцарии подобный эксперимент был запущен в трех зданиях на территории инновационного комплекса только в прошлом году.

Технологию отопления и кондиционирования воздуха с помощью СО2 без преувеличения можно назвать революционной. Впрочем, только такого масштаба задачи и интересно решать Константину Опольскому.

Первый подобный жилой комплекс на Дальнем Востоке могут начать строить уже в 2024 году.