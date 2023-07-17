Тонны воды и мороженного: как спасаются от жары россияне

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили данные за период с 1 июня по 7 июля текущего года и рассказали, что помогает россиянам спастись от летнего зноя.

Самым популярным способом охладиться оказалась вода без газа: россияне выпили за указанный период более 2,7 млн литров. На втором месте — газированные напитки (1,4 млн литров). Особенно востребованы у покупателей этим летом различные газировки со вкусом колы. Активнее всего газировку пьют в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Бронза у воды с газом, в том числе минеральной, её с начала лета выпили 1,2 млн литров.

На четвёртом месте по популярности среди напитков — соки, их было выпито почти 750 тысяч литров. Самым популярным стал яблочный сок. Ему немного уступает яблочно-вишнёвый, заметно ниже популярность у яблочно-виноградного, апельсинового с мякотью и мультифруктового соков. Больше всего соки любят в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Кубани.

Замыкает пятёрку лидеров квас, его с начала лета выпито 440 тысяч литров. Больше всего кваса пьют москвичи, а также жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.

Также в числе продуктов, которые россияне используют для охлаждения летом, оказались продукты на основе молока.

Справиться с жарой помогает мороженое. В тройку лидеров попали пломбиры: ванильный, шоколадный и ванильный в шоколадной глазури. За ними идут крем-брюле и ванильное мороженое. Лидерами по потреблению «морозной сладости» стали жители Москвы - там с начала лета съели 360 тысяч мороженых, Московской области (340 тыс.), Санкт-Петербурга (почти 220 тыс.), Татарстана (74 тыс.) и Ростовской области (50 тыс.).

В топе продуктов, которые помогут охладиться в жару, оказался и молочный коктейль. Первые места в этой категории у шоколадного, клубничного и персик-маракуйя. Больше всего любителей молочных коктейлей в Подмосковье (там их выпили 26 тысяч упаковок), Москве (24 тыс. уп.), Санкт-Петербурге (более 10 тыс. уп.), Татарстане (7 тыс. уп.) и Воронежской области (4 тыс. уп.).

Не самый очевидный, но любимый многими летний напиток — питьевой йогурт. В пятёрке самых популярных его видов — три биойогурта (со злаками, клубника/земляника и обогащённый) и два фруктовых йогурта (клубника/земляника и со вкусом ягодного мороженого). Больше всего питьевые йогурты любят в Москве (на счету жителей столицы более 63 тысяч выпитых йогуртов), Подмосковье (50 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (28 тыс. шт.), Татарстане (18 тыс. шт.) и Свердловской области (8 тыс. шт.).