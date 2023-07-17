Путешествуй с КП

А пока, чтобы скрасить ожидание, скачивайте себе наш новый стикерпак

Лето в самом разгаре и вам кажется, что вы уже везде побывали и некуда поехать? Но нет! Малознакомые, необычные и интересные места в большой России откроет наш специальный проект в «Путешествуем с КП».

Для любимых читателей «Комсомолки» каждый день мы будем публиковать ссылки на новые локации, открывать новые места в уже привычных городах и делиться фотографиями красот нашей страны. Вам точно захочется составить виш-лист, взять отпуск и отправиться за новыми ощущениями!

А для самых активных и любознательных каждую неделю мы будем запускать конкурсы-угадайки на тему "Города России". Для победителей у нас припасены крутые призы – географические энциклопедии по России.

Старт первого конкурса - в понедельник, 17 июля. Все посты конкурса вы найдете у нас в канале по тегу #ПутешествуйсКП.

А пока, чтобы скрасить ожидание, скачивайте себе наш новый стикерпак в Viber для летних путешествий и общайтесь с друзьями, играя в города.

Все, что нужно для нового путешествия – присоединиться к каналу «Комсомолки» в Viber.

Удачи, дорогие читатели, и полный вперед!