«Ощущение, что ее спас бог»: Дядя раскрыл истинное состояние девочки, чьи родители погибли в теракте на Крымском мосту

У девочки погибли мать с отцом Фото: СОЦСЕТИ

В теракте на Крымском мосту утром 17 июля погибла семейная пара - 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья Кулик, которые ехали со своей 14-летней дочерью на отдых. Пара каждый год выбиралась в отпуск в путешествие. В этот раз с ними ехали родственники на другой машине - это сестра Натальи Елена и ее супруг. Девочка выжила чудом. Она головой пробила лобовое стекло и застряла в нем.

Школьницу на вертолете доставили в больницу Краснодара. Сейчас она находится в больнице, а рядом с ней, по предварительной информации, ее дядя Сергей, который ехал в другой машине.

Ранее в СМИ появилась версия, что девочка якобы потеряла память и не помнит даже своих родителей. Как на самом деле чувствует сейчас дочь погибшей пары KP.RU рассказал ее дядя Сергей.

- Она не теряла память, с ребенком все хорошо. Сейчас ее состояние нормализовалось, - рассказал KP.RU Сергей.

Девочка ехала на отдых с родителями Фото: СОЦСЕТИ

Сама сестра погибшей Натальи Елена на связь с журналистами пока не выходят. Ее друзья с ее слов знают, что она с мужем слышали два взрыва. Елена смогла связаться со своей племянницей. Девочка находится под капельницами, она в сознании. Школьница, предварительно, не поняла, что ее родители погибли.

Машина семьи во время теракта получила серьезные повреждения, весь перед был буквально раскурочен. Пользователи в Сети, комментируя фото с места ЧП, удивлены, что девочка смогла выжить. По их словам, "такое ощущение, что ее спас бог".

- Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи, - рассказала в своих соцсетях заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Сейчас следователи изучают все детали произошедшего теракта.

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