Агония киевского режима и ложь, помноженная на ложь

Россия вышла из «зерновой сделки» Фото: REUTERS

В эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила причины, по которым в понедельник Россия вышла из «зерновой сделки».

ЛОЖЬ, ПОМНОЖЕННАЯ НА ЛОЖЬ

Те западные СМИ, которые сегодня заявили, что России при помощи «зерновой сделки» терроризирует мир, Захарова назвала «не просто пропагандистами, а информационными террористами».

- Потому что, это ложь, помноженная на ложь. Дело в том, что 22 июля 2022 года в Стамбуле были подписаны два взаимоувязанных документа. Первый – это черноморская инициатива. Она заключалась в вывозе украинского продовольствия… А второй документ – это меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Это пакетное соглашение было инициировано в таком именно взаимоувязанном варианте генсеком ООН господином Гутерришем. Все это время нас убеждали, что оба документа будут соблюдаться и выполняться в абсолютно равных пропорциях. За прошедший год по реализации второй части сделки не было сделано ровным счетом ничего… Речь идет о грубейшем нарушении со стороны международных участников сделки, да и, к сожалению, со стороны секретариата ООН, взятых на себя обязательств, - прояснила ситуацию официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова не исключает, что к сделке можно будет вернуться. Но для этого необходимо, чтобы она выполнялась полностью, а не так, как это выгодно Западу.

- Есть констатация факта. Первое, эта сделка не работала. Второе – из гуманитарной она превратилась в абсолютно коммерческую. Третье – коммерчески обслуживались именно богатейшие западные и страны, и компании, а нуждающимся, беднейшим странам, которым это действительно было необходимо перепало всего 3 процента от тех объемов, которые заграбастали себе западники… При этом, если в западных странах реально дорожат черноморской инициативой, то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и изъятием из-под санкций российских удобрения и продовольствия. Только при получении уже не гарантий, а конкретных результатов, о чем говорил президент РФ, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки, - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ТЕРАКТ НА КРЫМСКОМ МОСТУ — АГОНИЯ КИЕВСКОГО РЕЖИМА

Что же касается сегодняшнего нового теракта на Крымском мосту, то, по мнению официального представителя МИД РФ, речь идет о агонии киевского режима.

«У меня нет никаких в этом сомнений… Речь, безусловно, идет о международном терроризме. Мы видим четкую связь между действиями киевского режима и теми установками, которые дают ему в НАТО», - добавила Захарова.

В то же время, они назвала страну, которая старается остановить украинский беспредел.

- Эта страна называется Россия. Россия занимается устранением угрозы, которая исходит от террористического киевского режима… Даже европейским континентом эта угроза не ограничивается, - подытожила высокопоставленный российский дипломат.

Между тем, на сайте МИД РФ сегодня было опубликовано заявление в связи с терактом на Крымском мосту.

«В Киеве заявили, что произошедшее стало результатом совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. Это подтверждает причастность к теракту политического руководства и спецслужб страны. Еще более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», - говорится в заявлении.

В то же время в МИД РФ рассчитывают, что «международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей».

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