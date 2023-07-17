Минобороны России лишило армейскую группу ВСУ «Лиман» снарядов и топлива

Российские военные отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В Минобороны России заявили о новых безуспешных попытках киевского режима атаковать на Донецком и Краснолиманском направлениях.
Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в 13 атаках уничтожено до 320 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в огне тяжелых огнеметных систем в двух атаках сгорело до 60, на Южно-Донецком и Запорожском до 240, на Купянском до 35, на Херсонском до 40.
Кроме 695 наемников киевского режима наши воины ликвидировали: две диверсионные группы, склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, две американские артиллерийские системы М777, польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, американскую самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin», а также десятки единиц бронетехники.
За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки в Краматорске уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман», нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68 районах.
Генерал-лейтенант Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, которые за сутки сбили три британские крылатые ракеты «Storm Shadow», три американских реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 19 украинских беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
455 - самолетов.
242 - вертолета.
5047 - беспилотных летательных аппаратов.
426 - зенитных ракетных комплексов.
10731 - танк и другие боевые бронированные машины.
1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
5487 - орудий полевой артиллерии и минометов.
11717 - единиц специальной военной автомобильной техники.