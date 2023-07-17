Минобороны России лишило армейскую группу ВСУ «Лиман» снарядов и топлива

Российские военные отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны России заявили о новых безуспешных попытках киевского режима атаковать на Донецком и Краснолиманском направлениях.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в 13 атаках уничтожено до 320 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в огне тяжелых огнеметных систем в двух атаках сгорело до 60, на Южно-Донецком и Запорожском до 240, на Купянском до 35, на Херсонском до 40.

Кроме 695 наемников киевского режима наши воины ликвидировали: две диверсионные группы, склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, две американские артиллерийские системы М777, польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, американскую самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin», а также десятки единиц бронетехники.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки в Краматорске уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы «Лиман», нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68 районах.

Генерал-лейтенант Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, которые за сутки сбили три британские крылатые ракеты «Storm Shadow», три американских реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 19 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

455 - самолетов.

242 - вертолета.

5047 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10731 - танк и другие боевые бронированные машины.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5487 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11717 - единиц специальной военной автомобильной техники.