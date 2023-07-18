"Ждет выписки и намерена справляться без няни": Лена Катина поделилась впечатлениями о родах второго ребенка

Экс-солистка группы Тату родила сына Демьяна 11 июля. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-солистка группы t.A.T.u (Тату) родила сына Демьяна 11 июля. Малыш появился на свет весом 3 кг 290 г и ростом 52 см. Как и при рождении первого ребенка, Лене делали кесарево сечение. Сейчас она вместе с малышом находится в больнице, где их каждый день навещает муж певицы, бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Катина рассказала KP.RU о нелегком восстановлении после родов, и как ей удалось не поправиться за время беременности.

«Восстановление после кесарево сечения никогда не бывает простым. Во второй раз было даже больнее, чем в первый. Но морально проще, так как в 2015 году, когда я рожала первого сына Сашу (от первого мужа, словенского музыканта Сашо Кузмановича), я не знала, что понадобится хирургическое вмешательство, тогда кесарево для меня стало полной неожиданностью. В этот раз я была в курсе, и морально перенесла проще. Тяжести, разумеется, мне поднимать нельзя, но вес малыша беру на руки спокойно. Кормить планирую сама, сейчас как раз налаживаю этот процесс», — рассказала KP.RU Лена Катина.

Чтобы молоко было вкусным, певица ест почти все, но дозированными порциями. Правда, все же исключила из меню специи, жирные продукты и урезала сладкое, которое вызывает газы у малыша. Кстати, Лена практически не поправилась за то время, пока вынашивала ребенка.

«Интересно, что весь срок мне не хотелось питаться за двоих. Даже любимое мясо почти перестала есть и заменила его на рыбу. В итоге за беременность я набрала всего 10 кг, и три из них — это ребенок, — поделилась Катина. — Плюс вода и плацента. Все остальное уйдет само собой и довольно быстро».

На днях Лену и маленького Демьяна должны выписать. К этому времени ее старший сын, восьмилетний Саша как раз вернется из Словении, где гостил у папы. По словам Катиной, Саша очень ждал братика и собирается помогать по уходу за ним. Звезда пока не планирует нанимать няню.

«Я хочу сама как можно больше времени проводить с сыном, тем более, пока я нахожусь в декрете, — рассказала KP.RU Лена Катина. — Первое время мы будем находиться в московской квартире, так как к Демьяну должна приходить медсестра, а потом начнем ездить на дачу. Лето все-таки! Будем много-много гулять».