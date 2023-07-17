У театра Моссовета нет денег на спектакль с участием Ольги Остроумовой и Екатерины Гусевой

Москва. Фонтан перед зданием театра им. Моссовета. Артем Геодакян/ТАСС

Режиссер спектакля «Поздняя любовь» Юрий Ерёмин чуть не подал заявление об уходе, но очередной скандал удалось погасить.

Пару лет назад из театра им.Моссовета со скандалом ушел народный артист Виктор Сухоруков. Он не сработался с новым худруком – Евгением Марчелли. В жестком конфликте с нынешним худруком и другой народный любимец - Александр Домогаров, который свой юбилей – шестидесятилетие – отмечал не на сцене Моссовета, а в Театре Российской Армии. В труппе есть еще недовольные артисты, правда не такого калибра, как Сухоруков и Домогаров. С некоторыми из них дирекция театра не продлила контракт.

И вот новость последних дней: труппу покидает народный артист РСФСР, режиссёр Юрий Ерёмин. Он ученик прежнего худрука – легендарного режиссёра Павла Хомского. Ерёмин служит в Театре им.Моссовета больше 20 лет, на его счету множество спектаклей, в том числе – успешных.

Юрий Еремин во время сбора труппы Московского академического театра им. Моссовета. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как нам рассказали, конфликт с администрацией театра возник у Ерёмина в момент выпуска его нового спектакля по Островскому «Поздняя любовь», в котором заняты Екатерина Гусева, Ольга Остроумова… Что-то пошло не так. Ерёмин вспылил, пригрозил подать заявление об уходе. Ему сказали: хотите подавать - пожалуйста.

Теперь непонятно, выйдет ли заявленный к выпуску спектакль «Поздняя любовь» вообще. В Сети поднялся шум. После этого дирекция театра пошла с Ерёминым на мировую. Скандал решили замять. «КП» позвонила Юрию Ивановичу, чтобы узнать, о чем договорились.

- Не волнуйтесь, предмета для обсуждения уже нет. Произошла маленькая внутрипроизводственная неувязка, - сказал 79-летний режиссёр. – Что будет с «Поздней любовью»? Вряд ли будет поставлен мой новый спектакль. Как мне объяснили, у театра нет денег на декорацию. Но вы поймите меня… Мне скандал не нужен. Довольно много моих спектаклей стоит в репертуаре театра им.Моссовета... Поэтому обсуждать другие вопросы, наверное, нет смысла.