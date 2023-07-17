Почему россияне на Северном Кипре остались без дипломатической защиты

Кипр стал самым востребованные европейским пляжным направлением у россиян. Но в Северном Кипре нет ни одного российского официального представительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным АТОР, Кипр стал самым востребованные европейским пляжным направлением у россиян. Но, как известно, этот остров в Средиземном море разделен на две части. И, попав в Северный Кипр, наши соотечественники, по сути, оказываются наедине со своими потенциальными проблемами.

Там нет ни одного российского официального представительства. И если вдруг понадобиться какая-то помощь или, к примеру, нужно будет оформить какие-либо документы, то придется не просто пересекать государственную границу, а реальную демилитаризованную зону. Или еще вариант - лететь на самолете в другое государство. Других вариантов в настоящее время просто нет. Ведь Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК) признана только Турцией.

И речь идет не об одной-двух семьях, а о настоящей русской колонии, у которой нет никакого представительства на целой половине острова. По данным газеты Halkin Sesi, за один прошлый год только в аэропорт Эрджан прибыли более 30 тысяч наших граждан. И далеко не только туристы летят в Северный Кипр из России. Ведь по местным законам оформить вид на жительство там не так уж и сложно.

На рынке недвижимости Северного Кипра полно фирм, которые предлагают нашим гражданам приобрести квартиры и дома. Турагентства организуют первоклассный отдых на побережье. И все это, безусловно, очень хорошо. Но, если не дай Бог с нашими там что-то случится, кто их будет защищать?

- Мы буквально предоставлены сами себе. Это не очень хорошо, если дело касается экстренных ситуаций, развития, образования наших детей - граждан РФ, сохранения культурных и других традиций, русского языка. Все пока слабо развито в этом отношении, а русскоговорящих с каждым годом прибывает на остров все больше, и на территорию Северного Кипра в том числе, - рассказала президент Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра Марина Матвеева.

Россия, как известно, не признает ТРСК как независимое государство. При этом МИД РФ действует в полном соответствии с нормами международного права, опираясь на решения Совета Безопасности ООН. Но никто и не требует признавать ТРСК. Речь идет об обязательствах властей перед своими гражданами. Иными словами, статус территории не может рассматриваться в качестве причины, которая препятствует наличию хоть какого-нибудь дипломатического присутствия в Северной Никосии. Ведь даже в непризнанном Косове у России есть дипломатический офис, телефон приштинской канцелярии посольства России в Сербии указан на сайте дипмиссии в Белграде.

С другой стороны, не стоит забывать, что Кипр ввел против России санкции. Кипр – официально недружественное государство. Кипрские банки отказывают россиянам проводить финансовые операции. А еще недавно там произошел пожар в Российском доме науки и культуры. По странному стечению обстоятельств случилось это как раз тогда, когда неподалеку проходили обучение украинские подрывники под присмотром американских военных.

Безусловно, никто не призывает разрывать отношения с греко-кипрской Никосией, но стоит ли в такой ситуации России продолжать «играть» на стороне греко-патриотов?