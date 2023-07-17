«Она мне звонила сразу после смерти родителей»: Бабушка девочки, пострадавшей в теракте на Крымском мосту, убита горем

Родители девочки погибли в теракте Фото: СОЦСЕТИ

Жизни 14-летней девочки, родители которой погибли в теракте на Крымском мосту, ничего не угрожает. Об этом KP.RU сообщила бабушка школьницы. Напомним, что семейная пара - 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья Кулик - ехали в Крым из Белгородской области в отпуск. Родные путешествовали на двух машинах. Во второй находились сестра Натальи и ее муж Сергей.

Наталья и Алексей во время теракта погибли. Девочку ударной волной отбросило в лобовое стекло, которое она пробила головой, но застряла. Школьница чудом выжила, ее на вертолете доставили в больницу. Как ранее сообщил KP.RU дядя школьницы Сергей, девочка не теряла память, а новости об этом оказались фейком. Сейчас школьница находится в больнице. После случившегося теракта она пыталась дозвониться своим родственникам. Бабушка девочки сейчас убита горем. Она не смогла поговорить с внучкой.

Школьница находится в шоковом состоянии Фото: СОЦСЕТИ

- Это моя родная внучка. Я с ней не связывалась, она мне пыталась дозвониться в 8 утра, но не смогла, - вздыхает бабушка девочки Галина Пупынина. - Мне недавно пришла СМСка, что ребенок мне пытался дозвониться. Связи не было. С ней сейчас в больнице никого нет. Врачи держат контакт с дядей внучки Сережей. Его в вертолет не пустили. Сказали, что жизни внучки ничего не угрожает.

Сейчас девочка, по словам бабушки, в шоковом состоянии.

- В каком состоянии может быть ребенок, потеряв родителей? Она не знала, что их уже нет. Просили ей не говорить. Но в данный момент, может, уже и узнала, - делится бабушка. - Никто такое не мог предположить. Люди были в отпуске. Они просто планировали отдохнуть.

В Крым, по словам бабушки, семья ехала не в первый раз.

Нападение на Крымский мост власти ранее назвали терактом со стороны спецслужб Украины.

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