Герой спецоперации «Z» рядовой Ан подбил разведывательный дрон врага

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

РАЗВЕДАЛ МИНОМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Старший лейтенант Владимир Саутин

«Начальник связи мотострелкового батальона старший лейтенант Владимир Саутин обеспечивал работу радиосети на позициях наших войск, обороняющих один из населенных пунктов, освобожденный от украинских националистов. Внезапно противник открыл массированный минометный огонь по позициям российских подразделений. Оценив обстановку, несмотря на угрозу собственной жизни Саутин, поднял в небо беспилотный летательный аппарат и приступил к поиску позиций вражеского минометного расчета. В ходе ведения воздушной разведки Владимир обнаружил развернутый миномет, ведущий огонь по российским позициям, после чего передал координаты врага, а также успешно вывел беспилотный летательный аппарат из зоны возможного огневого поражения, тем самым сохранив БпЛА в целостности для выполнения последующих задач спецоперации. По переданным координатам, артиллерией дивизии было нанесено огневое поражение, в результате чего минометный расчет противника был подавлен».

ОБНАРУЖИЛ ЗАМИНИРОВАННЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ

Старший сержант Леонид Лупандин

«Старший сержант Леонид Лупандин в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских подразделений, готовящихся к наступлению на позиции украинских националистов. Группа российских военнослужащих скрытно выдвинулась в район выполнения задачи, где провела инженерную разведку местности на предмет наличия минных заграждений противника. В ходе ведения инженерной разведки при помощи минного щупа и переносного миноискателя Лупандин обнаружил заминированный участок дороги, о чём немедленно доложил старшему дозора. После выяснения характера и количества минных заграждений, группа приступила к обезвреживанию мин. Леонид лично обезвредил восемь мин различного класса. В результате выполнения минно-розыскных работ военными инженерами в заданном направлении было обнаружено и обезврежено более четырёх десятков различных мин и фугасов. В ходе профессиональных действий саперов маршрут движения был очищен от мин и заграждений противника, что способствовало быстрому продвижению российских подразделений в заданный район без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники».

ПОДБИЛ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ДРОН ВРАГА

Рядовой Сергей Ан

«Мотострелковый батальон, в составе которого действовал стрелок рядовой Сергей Ан, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобождённых от украинских националистов. Сергей нес службу на наблюдательном пункте, когда противник предпринял попытку наступления и открыл минометный огонь по позициям российских войск. Оценив обстановку, в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и отвагу, Ан лично вынес в укрытие бойцов, получивших тяжелые ранения входе обстрела и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеских минометов. Убедившись, что жизням товарищей ничего не угрожает, Ан вернулся на позиции и продолжил вести бой с наступающими украинскими националистами. В ходе боя Сергей обнаружил зависший в воздухе беспилотный летательный аппарат противника. Доложив непосредственному командиру и получив команду на уничтожение, рядовой Ан открыл прицельный огонь по вражескому дрону. Точным огнем Сергей сумел поразить БПЛА, с помощью которого велась корректировка огня противником. Лишившись возможности корректировать огонь минометов, противник прекратил обстрел наших позиций, а наступающие штурмовые группы боевиков не смогли прорвать оборону и отступили на исходные рубежи».