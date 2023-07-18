Аналитики назвали российские компании с развитой инклюзивной культурой

Рейтинговое агентство RAEX изучило российские компании, проявляющие наибольшее внимание к вопросам прав человека, разнообразия и инклюзивности (в деловой коммуникации часто используется английская аббревиатура D&I – Diversity and Inclusions). По итогам аналитической работы был опубликован топ-50. Тройку лидеров заняли мобильный оператор и экосистема цифровых сервисов МТС, химхолдинг «ФосАгро» и металлургическая компания НЛМК.

Высший балл у МТС — 235 из 250 возможных. От конкурентов она оторвалась с серьезным отрывом. Так у ФосАгро 179,5 балла, НЛМК — 174 балла.

Информационной базой для рэнкинга стали ряд аспектов деятельности компании. Среди них политики и программы в области прав человека, установка квот, учет показателей и реализация мер по равенству и многообразию, проведение тематических тренингов, инициативы по поощрению и поддержке сотрудников, а также иные начинания. В RAEX отмечают, что вопросы многообразия и инклюзии понятней и ближе отечественным предприятиям, чем тема «Права человека».

Набрать баллы победителю рэнкинга помогла программа «МТС — компания для всех»: компания нанимает людей с инвалидностью и особенностями здоровья, а также молодежь и специалистов старшего возраста. По словам руководителя ESG-направления агентства RAEX Анастасии Гречаной, такая программа соответствует принципам разнообразия, инклюзивности и соблюдения прав человека.

— В МТС действует Единая горячая линия, на которую можно обратиться с соответствующими вопросами, включая нарушения трудовых отношений, для сотрудников запущены онлайн-курсы по правам человека на рабочем месте. Для обсуждения вопросов социализации и трудоустройства особых групп, создания и интеграции доступных сервисов, а также фокуса инклюзивных программ компания привлекает к диалогу представителей заинтересованных сторон это позволило нам присвоить компании высокий уровень зрелости инклюзивной среды и культуры, — объяснила Гречаная.

Высокий балл цифровая экосистема также получила за стратегический подход в формировании D&I-ценностей в корпоративной культуре. А именно последовательную реализацию инклюзивных проектов (ежегодно порядка 250 инициатив), которые ведут к положительным изменениям в обществе на основе принципов равенства и разнообразия.

Руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина поделилась внутренней статистикой компании: 82% руководителей готовы нанимать соискателей с инвалидностью и особенностями здоровья, около 70% сотрудников готовы стать наставниками для молодых специалистов и сотрудников старшего возраста

Компания «ФосАгро» в разделе «Социальная ответственность» на своем сайте регулярно отчитывается по тематике «Права человека». Химхолдинг также проводит обучение персонала. В деятельности металлургической компании НЛМК, аналитики RAEX отметили тематические вебинары и образовательные сессии на тему инклюзии.