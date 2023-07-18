Выживут ли российские звезды, если забросить их на необитаемый остров?

«Остаться в живых, отчаянный псих!»

«Остаться в живых, отчаянный псих!» Помните эти строчки из песни, ставшей титульной для проекта? Конечно, помните. Когда Первый канал запускал адаптацию формата Survivor («Выживший») в пику революционному реалити «За стеклом», никто и подумать не мог, что за этим будет так интересно смотреть.

Шоу «Последний герой» стало поистине культовым, и понятно почему: выживание людей на необитаемом острове среди джунглей, змей и крокодилов стало бесплатным аттракционом, напоминающим о знакомых с детства приключениях Робинзона Крузо. А когда в проект добавили знаменитостей, рейтинги и вовсе взлетели до небес: каждый хотел посмотреть, как небожители мучаются, поглощая жуков, тараканов и ящериц, чтоб выжить. В итоге шоу отметилось шестью сезонами, почти на 10 лет встало на паузу, было слегка переформатировано и перевезено на другой канал, ТВ-3, где вскоре должны показать новый сезон. А пока готовится очередной, уже 10-й блок экзотических телеприключений (точная дата премьеры пока неизвестна), «Комсомолка» вспоминает самых ярких его победителей.

Сергей Одинцов

(первый сезон)

Сергей Одинцов. Фото: 1tv.ru

Сергей Одинцов.

Таможенник из Курска, настоящий народный герой, хитрый и тертый калач, выиграл первый сезон шоу тогда, когда никто еще не мог выбрать грамотную стратегию поведения в экстремальных условиях. 17 ноября 2001 года 16 участников проекта высадили на острове архипелага Бокас-дель-Торо (Панама), после чего разделили на два племени - «Черепахи» и «Ящерицы», чтобы они соперничали за огромный по тем временам денежный приз - 3 миллиона рублей. Вести проект назначили суперзвезду дилогии «Брат» Сергея Бодрова-младшего. Больше в первом сезоне знаменитостей не было, бился за еду и выживание простой люд (ну и примкнувшая к пролетариату модель Инна Гомес). В итоге ушлый Сергей Одинцов подвинул всех конкурентов и организовал голосование с максимальной для себя выгодой. Добытый опыт пригодился и в жизни: Сергей пошел в политику, став депутатом законодательного собрания, купил квартиру в родном городе и даже вернулся в пятом сезоне, но повторить успех не сумел. Удача отвернулась и в реальной жизни: в 2007 году он случайно сбил инспектора ДПС и получил год тюремного срока условно. О карьере пришлось забыть. Чтобы перезагрузить жизнь, он переехал в Нижний Новгород и стал тренером по боксу. Но и там проблемы его не оставили - в 2021 году сосед, врач, работавший в «красной зоне» во время пандемии, написал заявление на Одинцова, обвинив того в избиении (собственно, тогда Сергея и «попросили» из девятого, чемпионского сезона «ПГ»). В первом браке у Одинцова родились двое детей - Соня и Александр, во втором - сын Арсений. Теперь Сергей уверяет, что занимается мелким бизнесом, а еще делает предметы из дерева на продажу, которые сам и реализует.

Вероника Норкина

(второй сезон)

Вероника Норкина. Фото: 1tv.ru

Вероника Норкина.

Концепция второго сезона шоу не менялась: там по-прежнему участвовали люди из народа. И победить удалось Веронике Норкиной, парикмахеру из Старого Оскола. Солидный денежный приз помог женщине перебраться в подмосковные Мытищи, где она открыла салон красоты. Там и познакомилась с будущим мужем, Игорем Безугловым, который (вот совпадение!) участвовал в первом сезоне «Последнего героя». По рекомендации мужа Норкина устроилась в строительную фирму, родила дочь, начала хорошо зарабатывать и увлеклась путешествиями. Затем семья решила переехать в Вильнюс и открыть там кафе. Через три года жизни в Европе Безугловы вернулись на родину, и теперь снова зарабатывают девелоперством.

Владимир Пресняков-младший

(третий сезон)

Владимир Пресняков-младший. Фото: 1tv.ru

Владимир Пресняков-младший.

Изучив запросы публики, в третьем сезоне Первый канал решил вместо обычных людей набрать в шоу звезд. Участниками стали Игорь Ливанов, Татьяна Овсиенко, Крис Кельми, Марина Александрова, Елена Проклова, Иван Демидов, Лена Перова, Татьяна Догилева и многие другие. На островке близ Гаити собрались практически все, кто был тогда на слуху. Даже Владимир Жириновский гостем разок побывал. А выиграл шоу в итоге Владимир Пресняков-младший. Он не только не устраивал «подставы» коллегам, но и благородно разделил главный приз с певицей Леной Перовой, отставшей от него всего на один голос - отдал ей миллион рублей. После проекта Владимир, и прежде не жаловавшийся на недостаток внимания, тоже не потерялся: продолжил успешно выступать и выпускать песни, в 2010 году узаконил отношения с Натальей Подольской, с которой к тому моменту жил уже фактически пять лет. А в 2015 и 2020 годах супруга подарила мужу сыновей Артемия и Ивана, сделавших певца многодетным папой (напомним, у Владимира взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте). Сейчас Владимир Владимирович, уже давно разменявший шестой десяток, пребывает в статусе корифея отечественной эстрады и занимает почетное кресло наставника в шоу «Голос».

Яна Волкова

(четвертый сезон)

Яна Волкова. Фото: 1tv.ru

Яна Волкова.

Пожалуй, самая неформатная и нетривиальная участница шоу - телохранитель (!) из Петербурга. В свое время Яна даже рвалась служить в ОМОН, но в итоге окончила только курсы персональных охранников и стала работать бодигардом. В четвертом сезоне шоу был микс: вместе с обычными людьми жарили ящериц Влад Сташевский, Жанна Фриске, Децл, Николай Дроздов, Юлия Началова, Сергей Крылов и другие. Тогда же ведущий «В мире животных» чуть не угробил половину состава, накормив ядовитым супом из лягушек. Еле откачали. Победительница вложила призовые три миллиона в создание благотворительного фонда помощи бездомным животным «Вива-фонд»: Яна очень любила собачек. Да, увы, именно любила - в прошедшем времени.

В 2018 году Волковой не стало: она сгорела в результате продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, ей было всего 55 лет. Яна ушла из жизни в Донбассе, куда отправилась с благотворительной миссией.

Александр Матвеев

(пятый сезон)

Александр Матвеев. Фото: 1tv.ru

Александр Матвеев.

В пятом сезоне проекта встретились и новички, и те, кто уже бывал на острове. Племя звезд боролось с племенем героев. От шоу-бизнеса делегировали Елену Темникову, Стаса Пьеху, Дану Борисову и прочих селебрити. Победителем выбрали снабженца и бывшего сотрудника МВД Александра Матвеева - он пообещал, что выигрыш пойдет на строительство храма в подмосковном селе Матвейково, где живет его мама. Слово Александр сдержал, а еще отправил часть средств на развитие детского гематологического центра и закупил для Рязанского военного училища бытовую технику. После Александр уволился с работы, попробовал себя в сериале «Час Волкова» и устроился в крупную молочную компанию начальником экономической безопасности. В 2021 году Матвеев вернулся в чемпионский сезон «Последнего героя», но вынужден был уйти после постыдного скандала. Ветерана шоу «дядю Сашу», как его называли, обвинили в домогательствах: мол, позволял себе лапать 20-летнюю участницу шоу Анастасию Петрову и не только ее. Сам Матвеев просто извинился и ушел, назвав инцидент «дуростью», а его дочь Дарья заявила, что таким низким способом продюсеры решили «реанимировать мертвый, убыточный проект», уничтожив репутацию взрослого человека «ради грязного рейтинга». Но Александр не унывает: увлекается кулинарией и ведет посвященный ей видеоблог.

Роман Никкель

(девятый сезон)

Роман Никкель. Фото: 1tv.ru

Роман Никкель.

Последний на сегодняшний день сезон «ПГ» выиграл тракторист из Оренбургской области Роман Никкель. 16 участников поделили на два племени: чемпионов и новичков. В шоу вернулись прежние триумфаторы Сергей Одинцов (выбыл, на его место пришел актер Денис Шведов), Надежда Ангарская (выиграла 8-й сезон), Александр Матвеев, Лена Перова и другие. Сумму главного приза повысили до пяти миллионов рублей. В итоге после всех испытаний и голосования победил отец пятерых детей из поселка Ишалка. Спортивный, добрый и бескорыстный мужчина, который ни у кого из участников и зрителей антипатии не вызвал, объявил, что на выигранные деньги построит дом для всей семьи, чем сейчас и занимается, активно привлекая для этого детей. Кстати, сыновья Романа, как и он, занимаются боксом и уже выигрывают первые в своей жизни соревнования.

КСТАТИ

Популярность «Последнего героя» была настолько велика, что формат пытались повторить в других шоу. В середине нулевых на Первом канале выходил проект «Сердце Африки», в 2013-м на НТВ стартовало шоу «Остров». В данный момент на ТНТ выходит реалити «Звезды в Африке».