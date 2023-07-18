Жуткая красота: Как неотразимые Кейт Уинслет, Эмбер Херд, Мила Кунис и другие звезды Голливуда перевоплощались в чудовищ

Натали Портман в психологическом триллере «Черный лебедь»

Сыграть роль на сопротивлении, максимально чуждого и непохожего персонажа, похудеть на 20 кило или, наоборот, набрать десятку ради образа — мечта любой актрисы. И многие не гнушаются временно пожертвовать природной красотой, чтобы в кадре шокировать зрителя. В подборке «КП» ряд героинь, распознать в которых голливудских красоток будет весьма непросто.

Мила Кунис

Актриса с русско-украинскими корнями Мила Кунис, которая прекрасно помнит считалочку Винни-Пуха из советского мультика, с радостью согласилась сыграть ведьму в киносказке «Оз: Великий и Ужасный», только чтобы удивить аудиторию и показать, что она — не просто обладательница смазливой внешности. Получилось натурально. Инфернальная Теодора, словно облитая зеленкой, наводила ужас на героев и хохотала так, то волосы в крови стыли. Спецгрим обеспечил Говард Бергер — художник, работавший над «Хрониками Нарнии».

Мила Кунис Фото: EAST NEWS

Натали Портман

Филантроп и вегетарианка Натали Портман, имеющая весьма ангельский лик, не постеснялась иссохнуть на дополнительные девять кило для роли в психологическом триллере Даррена Аронофски «Черный лебедь», посвященной непростой судьбе балерины Нины Сейерс. Финальная сцена показывает, как героиню изменил тернистый путь: она буквально расчеловечивается на глазах — руки покрываются пупырышками, из которых растут перья, лицо искривляет жуткая гримаса, лицо краснеет. Труды Портман были вознаграждены: картины получила пять «Оскаров».

Натали Портман Фото: EAST NEWS

Эмбер Херд

Бывшая жена Джонни Деппа еще совсем недавно соглашалась почти на все, что предлагали продюсеры. Так, небольшая роль в примитивной комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд» показала сексапильную артистку с необычной стороны. Блондинка играет укушенную зомби девушку по имени Вичита, которая становится чудовищем после настигшего вируса.

— Я много работала над тем, чтобы привнести в роли хорошеньких девушек нечто большее, — признавалась после премьеры артистка.

Эмбер Херд Фото: EAST NEWS

И не солгала (на этот раз): такой «хорошенькой» ее никто не видел: слипшиеся волосы, кровоподтеки, жижа вместо зубов, красные глаза и желчь вместо слюны. Что может быть ужаснее? Да, Джонни?

Руни Мара

Звезда «Кошмара на улице Вязов» Руни Мара пришла в проект «Девушка с татуировкой дракона», прямо скажем, подзабытой актрисой. И какой прорыв она совершила! Фильм Дэвида Финчера вывел похожую на Евгению Крюкову американку в топ Голливуда. И это было справедливо. Сбрив роскошные волосы, Мара выжгла брови, испещерила тело пирсингом и предстала в необычном образе изгоя средневекового разлива. За изменением внешности, конечно, последовали и внутренние метаморфозы.

Руни Мара Фото: EAST NEWS

— Когда вы смотрите «Девушку с татуировкой дракона», вы забываете, что это я, — признает Руни. — Она (Лисбет) не выглядит, как я, и не разговаривает как я.

Кейт Уинслет

Очаровательная Кейт Уинслет в картине «Чтец» предстала в образе кондуктора трамвая Ханны Шмиц в послевоенной Германии, которая, как выясняется, работала надзирательницей в Освенциме и помогла сгореть 300 еврейским женщинам. Настолько изуродованную снаружи и изнутри бледную моль — не без оттенка фашистской печати сатаны в глазах — сыграть мог мало кто. У Кейт получилось. Роль заслуженно принесла актрисе «Оскар».