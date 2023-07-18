Секс-скандал с группой Rammstein набирает обороты: музыканты выступили в Берлине, по городу пошли протесты, в деле новый фигурант

Алена Макеева давно дружит с Тиллем Линдеманном

«КП» уже писала о том, в какой дикий скандал вляпался харизматичный фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Не обошлось в рок-н-ролльном угаре и без русского следа — Алену Макееву из Самары называют секс-вербовщицей коллектива. А пока полиция и прокуратура Берлина исследуют все обстоятельства дела, музыкант продолжает себе спокойно петь (не без фанаток, разумеется).

В столице Германии 16 июля прошло первое после скандала выступление Rammstein. Перед стадионом, где собралось более 50 тысяч фанатов группы, выстроились сотни протестующих, которые попытались сорвать концерт (выступлений будет всего три). И это еще не все! Активисты пишут и распространяют петиции о запрете коллектива и судебного разбирательстве.

Участники демонстрации несли плакаты с надписями «Только да — значит да!» и требовали не давать преступникам возможности выходить на сцену. Организаторы акции пояснили, что «патриархальное насилие, очевидное в случае Rammstein, — это не единичный случай, а система».

До этого активисты атаковали штаб-квартиру рок-группы Rammstein в Берлине и разбили окна. На здании появилась надпись «Не предоставлять сцену преступникам». От своих задач антилиндеманнцы отказываться не собираются, а сам Тилль так же не намерен уходить со сцены. И это при том, что 14 июня против Линдеманна были возбуждены уголовные дела по статье об изнасиловании. Местная прокуратура начала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

Кроме того, попал под раздачу и клавишник коллектива Кристиан Лоренц — его анонимные девушки обвиняют в том же самом: увел, выпил, начал склонять к близости, не дожидаясь согласия. Один из эпизодов, в котором якобы был задействован Лоренц и его «барабанная палочка», относится аж к 1996 году.