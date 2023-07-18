Линдси Лохан родила первенца в Дубае

Линдси Лохан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

36-летняя Линдси Лохан впервые стала мамой. Представитель актрисы сообщил журналу The Hollywood Reporter: «Линдси Лохан и ее муж, финансист Бадер Шаммас, стали родителями прекрасного, здорового мальчика по имени Луаи. Семья вне себя от счастья и любви». Имя это по-арабски значит «щит», или «защитник», а роды прошли в Дубае.

Лохан и Шаммас поженились чуть больше года назад, в конце июня или начале июня 2022-го (точную дату прессе не сообщили, - пара вообще старается поменьше распространяться о своей личной жизни). Шаммас по происхождению наполовину ливанец, а наполовину кувейтец, учился в США, а сейчас живет в ОАЭ. Там же, в Дубае, на протяжении нескольких последних лет живет и Лохан. Известно, что до свадьбы Линдси и Бадер встречались около трех лет.

Лохан впервые объявила о своей беременности в марте этого года в соцсетях. А в июне дала большое интервью журналу Allure, где рассказывала о том, как счастлива, что вот-вот станет матерью: «Не могу дождаться, очень хочется узнать, каково это. Счастливые слезы на глазах… Это сногсшибательно, в хорошем смысле».

Напомним, в свое время карьера Линдси Лохан казалась практически похороненной из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Уже в 21 год она начала посещать собрания «Анонимных алкоголиков», где ей, как видно, не помогли, - с тех пор она периодически оказывалась в реабилитационных центрах и клиниках. Ее арестовывали и за езду в пьяном виде, и за хранение кокаина, она нарушала правила условного освобождения и неоднократно попадала то в тюрьму, то на исправительные работы. Личная жизнь складывалась непросто: например, в 2016 году она объявила о помолвке с российским бизнесменом Егором Тарабасовым, но помолвка вскоре была расторгнута.

Одной из первых Линдси с рождением ребенка поздравила лауреатка «Оскара» Джейми Ли Кертис, двадцать с лишним лет назад снявшаяся с ней в одном из самых известных ее фильмов «Чумовая пятница». В соцсетях она написала: «ВОЛШЕБНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! «Моя кино-дочь только что сделала меня кино-бабушкой! Поздравляю Линдси и Бадера с рождением Луаи!»