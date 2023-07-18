Профи фармбизнеса. Лучших в отрасли определят действующие сотрудники

Главная задача премии – выявление лучшего управленческого опыта в фармацевтическом бизнесе и просвещение бизнес-сообщества о важности профессионального управления в фармотрасли для развития медицины в РФ.

Жюри премии – действующие сотрудники фармацевтических компаний. В голосовании используются открытые вопросы – каждый участник может предложить своих претендентов на победу. В течение двух месяцев респондентам предстоит бороться за звание лучших специалистов в 30 номинациях. Подробности на сайте.

Ежегодно премия вызывает широкий резонанс среди аудитории. За прошедшие годы в голосовании приняло участие более 5000 сотрудников фармкомпаний. На победу претендовали более 1500 лидеров отрасли.

Организатор конференции – российская IT-компания «Доктор на работе». Занимает лидирующие позиции в сфере MedTech с собственной коммуникационной платформой. В состав платформы входят площадки для профессионального общения «Доктор на работе» и «Смартфарма», а также собственные digital-продукты для взаимодействия с врачами и фармацевтами.