Видео задержания россиянки за сбор данных для спецслужб Украины показало ФСБ

У задержанной сотрудницы изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления

Сотрудники Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России пресекли подготовку совершения террористического акта в Ярославской области на Угличской ГЭС.

- В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана 36-летняя гражданка России, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта, - сообщает ФСБ России.

У задержанной сотрудницы изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.

«В твоей области много ГЭС, взорвем их нафиг, чтобы вывели войска с Бахмута», - писали ей.

Действительно, в Ярославской области целый Каскад Верхневолжских ГЭС. Он включает в себя Рыбинскую и Угличскую ГЭС, а также Хоробровскую малую ГЭС. Все они тщательно охраняются.

А она отвечала: «Хотелось бы конечно, чтобы беспилотники и вглубь России залетали, а не только на приграничную территорию, иначе эти глупые люди так и будут поддерживать маразматического деда, пока не почувствуют себя в опасности».

Чтобы жители Ярославской области «почувствовали себя в опасности», сотрудница юридической фирмы включила локацию на Вотсапе и стала снимать ГЭС на свой мобильный телефон.

Теперь ее ждет следствие по статье «подготовка к теракту» и несколько лет в колонии строго режима.