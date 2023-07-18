Молдавию пытаются превратить в новый "таран" против России: почему страна не хочет повторять путь Украины

Власти Молдовы не симпатизируют России, но пока занимают выжидательную позицию. Фото: REUTERS

Чем отличается ситуация в Молдове от Украины в отношении России и Запада? Почему Кишинев, заявляя об отказе от нейтрального статуса, все же не открывает «второй фронт» против Москвы? В этих вопросах KP.RU помог разобраться политолог, профессор СПбГУ Николай Межевич:

«Относительная стабильность при абсолютной бедности»

- Николай Маратович, почему вы считаете, что сразу после развала СССР Молдавия пошла «своим путем» и в чем он заключался?

- Вспомним, что было в 1992 году на Украине, в России, Белоруссии - глубокий шок от происходящего. Во всех трех республиках оставались, пусть и в новой форме, коммунистические партии. Появились социал-демократы, разнообразные левые, центристы, правые. Появились, разумеется, и националистические группировки. Но в 1992 году на Украине националисты, в том числе западноукраинские, не определяли политику.

А вот в Молдове в 1992 году была предпринята амбициознейшая и полностью провалившаяся попытка одномоментной румынизации. Это нападения националистов на Бендеры и Тирасполь, попытка захвата той территории, которая отказалась признавать молдавскую власть, потому что при президенте Мирче Снегуре она приобрела открытый прорумынский характер. Тогда и сформировалось Приднестровье, обозначилась аккуратная оппозиция Гагаузии – части Молдовы с тюркским населением и православной верой.

Когда на Украине процесс укрепления националистов, приведших ее к нынешней национальной катастрофе, только начинался, в Молдове ошарашенные решительными действиями генерала Лебедя националистические лидеры оказались раздробленными, без масштабной поддержки со стороны Запада. Да и Румыния тогда тоже повлиять серьезно на ситуацию не могла, поскольку в 1992 году ни про какой Евросоюз не думала и сама находилась в неустойчивом периоде. Поэтому в Молдове возникла относительная стабильность при абсолютной бедности.

Как Кишинев «ушел в тень»?

- Относительно демократический процесс позволял приходить к власти то националистам, то социалистам, то олигархам, - объясняет Николай Межевич. - Они сменяли друг друга под лозунгом помощи народу. По крайней мере, шел формальный демократический процесс. В отличие от Украины и России, где эта проблема тоже была, местные олигархи, за исключением, пожалуй, Плахотнюка, не определяли всю политику, довольствуясь неприкосновенностью своего бизнеса.

В результате находящаяся в тылу Украины Молдова жила более-менее спокойно. На нее не сделали ставку западные кураторы. И все это позволило держать ситуацию в большей или меньшей степени в замороженном состоянии до 2022 года. Москва предпринимала миротворческие усилия, президент Молдовы Воронин отказался от предложений России по экономическому союзу, были проблемы с поставками газа. Но все проходило вовсе не так скандально и трагично, как украинские майданы, разборки с «газовой принцессой», свержение Януковича.

Когда Запад решил заставить Молдову решительно поддержать Украину, оказалось, что ситуация не такая однозначная. Встают вопросы территориальной целостности страны. Да, можно привлечь украинские войска к нападению на Тирасполь, но тогда возникает вопрос: а что будет дальше? Обострился и румынский фактор. «Великая Украина» – это, конечно, очень интересно с точки зрения Киева. Но с точки зрения Бухареста она занимает значительную часть румынских земель. И в стратегическом плане Киев и Бухарест – это не союзники, а вполне определенно противники.

В результате к 2022 году Киев превратился в надежнейшего партнера США и Запада, а Кишинев оказался существенно в тени. И сейчас попытки пропустить Молдову киевским путем, причем за короткий срок, вызывают большое сопротивление не только в народе, но и среди молдавских элит.

Румынизация против европеизации

- Отказ от молдавского языка, от нейтрального статуса страны – это же все уже в повестке дня румынизации Молдовы?

- Надо понимать, как относится Вашингтон к румынизации. В его глазах Румыния – не самый перспективный союзник. Правда, географическая площадка хорошая. Но румынизация Молдовы – это не совсем то, что интересует Вашингтон, Варшаву, Лондон.

- Почему? Разве румынизация Молдовы противоречит ее европеизации?

- Украина, когда позиционирует себя как часть Европы, видит свое социокультурное или историко-культурное место где-то между Францией, Бельгией и Германией.

- Но это еще в начале 90-х начиналось: в Киеве заявляли, что Украина – страна побогаче Франции.

- Она могла бы быть и побогаче Франции. Но дальше что-то пошло не так. А Румыния никогда так амбициозно себя не позиционировала. И Молдова, входящая в Румынию, это по-прежнему государство юга Европы, бедное, неперспективное, лишенное даже шенгенской зоны. Это Европа, но второй-третий сорт. Для значительной части населения Молдовы, которая хотела бы было без проблем уезжать и возвращаться в страну, это не вариант. Поэтому румынизация в классическом виде 1992 года встречает сопротивление той части молдавской элиты, которая хочет напрямую войти в Европу хотя бы на полупольских правах. А не получается.

- Разговоры президента Молдовы Майи Санду сейчас акцентированы на том, что мы идем в Европу, а Румыния остается в тени?

- Санду очень осторожна и способна повернуться в любом направлении. Она, как гражданка Румынии, не прошла точку невозврата в отношении румынского проекта, как и европейского. Сейчас Санду и ее коллеги ставят задачу догнать Украину не по размеру, а по глубине евроинтеграции. После Януковича, при Порошенко многое было обещано Евросоюзом Украине, тогда как Молдове еще не было обещано практически ничего.

Евросоюз как «разводила»

- В 2013 году перед подписанием соглашения об ассоциации европейские чиновники всячески Януковичу объясняли, что образец для подражания – Молдавия. Жизнь все поменяла?

- Конечно. Решалась вполне конкретная задача. Януковича просто, как выражаются в определенных кругах, «развели». Никакого позитивного кейса у Молдовы не было. Никто ничего ей ничего конкретного не обещал и, как выяснилось, и не дал.

- В итоге «развели» и Молдову?

- Это и есть политика Евросоюза – сталкивать конкурирующие страны. Надо еще не забывать, что в 2013 году, когда Евросоюз «соблазнял» Украину, у него было существенно больше денег. ЕС мог обещать Киеву, понимая, что деньги какие-то найдутся. Сегодня у Евросоюза на Молдову их нет. В том числе и потому, что все эти деньги сгорели или украдены на Украине. Госпожа Санду считать умеет. И прекрасно понимает, что, если бы у ЕС была возможность сделать решительный шаг, то для оставшегося в Молдове населения по сто евро на человека раздать - и получишь нужный результат на любом референдуме.

И хочется, и колется…

- У Молдовы издавна была сельскохозяйственная специализация, которая пережила Советский Союз, - напоминает эксперт. - Но есть нюанс: в СССР молдавскую продукцию ценили, любили, она имела стратегический характер. И в обмен на это Молдавия получала все – от досок до стального проката, чугуна, цемента. Главный экспорт республики по-прежнему – сельхозпродукция. И главный рынок - Россия. Представьте себе, скажем, французского министра сельского хозяйства, который говорит: мы теперь французское вино не пьем, только молдавское… Продать во Францию молдавские помидоры – это круче, чем продать в Тулу пряники. Санду и ее экономический блок в правительстве все это понимают.

Вот поэтому-то Кишинев сейчас усиленно маневрирует и не хочет занять определенную позицию. Поддержать Киев морально – пожалуйста! Вина послать туда, помидорами помочь… Но Вашингтон требует прямого участия в таких действиях, которые бы создали проблемы для России. А при всех нюансах пока этого нет. Не говорю, что этого не может быть никогда. Но пока руководство республики осторожничает, особенно на фоне абсолютно выпавшей за пределы реальности киевской власти.

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