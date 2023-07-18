Военнослужащие Росгвардии уничтожили американскую БМП Bradley

Американская БМП стала целью российского дрона-камикадзе. Фото: Кадр видео

От оператора-снайпера FPV дрона-камикадзе спецназа Росгвардии бегать бесполезно. Смысла нет, просто умрешь уставшим.

Это доказали военнослужащие спецназа Росгвардии, действующие на одном из направлений специальной военной операции. Росгвардейцы нагнали драпающую через поле американскую бронемашину.

- В ходе ведения воздушной разведки местности росгвардейцы вскрыли перемещение американской боевой бронемашины пехоты БМП М-2 «Брэдли и нанесли по ней удар, с применением FPV дрона-камикадзе, - прокомментировали кадры в Росгвардии.

Средства объективного контроля зафиксировали точное поражение машины, пожар и последовавший за ним взрыв боекомплекта, что не позволит противнику восстановить «Брэдли».

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На окраине одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили бандеровский схрон. Информацию о местонахождении тайника силовикам передали местные жители, которые заметили незнакомца, который что-то заносил в заброшенный гараж.

Там наши воины нашли 10 мин калибром 82 мм, 5 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, более 600 патронов к стрелковому оружию различного калибра, выстрел к подствольному гранатомету иностранного производства, 9 «коктейлей Молотова», средства для изготовления СВУ и бутылок с зажигательной смесью.

Кроме того, в схроне оказалась экстремистская литература, учебные пособия на украинском и английском языках по минному делу, фортификационному оборудованию, маскировке и тактике.