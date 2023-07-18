Минобороны России развило успешное наступление на Купянском направлении

B районе городов Николаев и Одесса ликвидированы запасы топлива общим объемом около 70 тысяч тонн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возмездием за убийство людей на Крымском мосту стал групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Разведка обнаружила их место изготовления на судоремонтном заводе Одессы, а ракетчики нанесли точный удар.

«Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса ликвидированы запасы топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и отметил, что все спланированные к удару цели были этой ночью поражены.

Средства контроля позволили нашим военным зафиксировать пожары и детонацию на уничтоженных объектах.

Генерал-лейтенант также сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении при успешном наступлении подразделений «Западной» группировки войск (продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину) уничтожено до 65 украинских военнослужащих, на Донецком до 400 украинских военнослужащих, на Краснолиманском до 100, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 200, на Херсонском до 50.

Кроме 815 наемников киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ, 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, американскую артиллерийскую систему М777, четыре польские артиллерийские установки «Krab», а также десятки танков, бронемашин и пикапов.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки было нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, чьи воины за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 43 беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

455 - самолетов.

242 - вертолета.

5090 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10740 - танков и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5504 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11735 - единиц специальной военной автомобильной техники.