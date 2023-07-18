«Азиатский век уже идет»: В Казахстане прошел форум по безопасности и сотрудничеству

Эксперты из 25 стран обсудили в Астане проблемы безопасности и стабильности в Центрально-азиатском регионе. Фото пресс-службы КИСИ

В столице Казахстана Астане прошел первый Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего». В нем приняли участие ведущие эксперты научно-исследовательских центров, политики и дипломаты из 25 стран и ряда авторитетных международных организаций. Это новая диалоговая площадка, которая призвана решать наиболее актуальные проблемы безопасности в Азии. Корреспондент KP.RU рассказывает о самом интересном, что было на форуме.

МИРОВОЙ КРИЗИС ДОВЕРИЯ

В мире растет турбулентность. Вооруженные конфликты и экономическое противостояние не дают многим странам стабильно развиваться. Об этом на форуме говорили все эксперты.

- Фундамент мировой стабильности дал трещину. Экономическая конфронтация: санкции, торговые войны. Результат – растущее недоверие между странами, - пояснил Ержан Казыхан, замруководителя Администрации Президента Республики Казахстан – спецпредставитель Президента РК по международному сотрудничеству.

- Мы видим серьезный кризис доверия. А не будет доверия, не будет и инвестиций, - добавляет директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Еркин Тукумов.

По его словам, эксперты из многих стран собрались в Астане с одной целью: способствовать углублению регионального сотрудничества, обменяться информацией и идеями о трансформации миропорядка, а также совместно искать новые решения для наиболее серьезных проблем безопасности Азии.

- Диалог очень важен в нашем мире, нам нужны возможности обмениваться мнениями, объяснять, слушать друг друга и понимать точки зрения друг друга. Это верно в целом, но особенно в нынешней геополитической ситуации. Сейчас само понятие безопасности меняется и расширяется. Одним из важных прилагательных в этом отношении является экономическая безопасность, - пояснила Терхи Хакала, специальный представитель ЕС по Центральной Азии.

БУДУЩЕЕ АЗИИ ПОВЛИЯЕТ НА БУДУЩЕЕ МИРА

Все бОльшую роль в мировой политике и экономике начинают играть азиатские страны.

- Мир является свидетелем необычайного экономического развития, технологического прогресса и растущего геополитического значения Азии. «Азиатский век» уже идет. В русле данного процесса наблюдается подъем Центральной Азии. В регионе есть как возможности, так и вопросы, которые требуют нашего пристального внимания. Будущее Азии повлияет на будущее мира, – считает Еркин Тукумов.

При этом успешное развитие любого государства невозможно без стабильности, единства общества и модернизации госуправления.

- С точки зрения революции ментальности, регион Центральной Азии, можно сказать смело, – это уже совершенно другой регион, чем был 30 лет назад. Скорость перемен ошеломительная. Более того, население помолодело. Если в 1990 году средний возраст был 34 года, то сейчас 28,7 года. Молодых граждан отличает национальная идентичность и в то же время открытость ко всему новому, в том числе и новым технологиям, - пояснил Тукумов.

Директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Еркин Тукумов рассказал о растущем геополитическом значении Азии. Фото пресс-службы КИСИ

В целом, по словам экспертов, странам Центральной Азии еще предстоит найти свою формулу успеха между экономическим прогрессом, активной социальной политикой, эффективной властью и развитием сильного гражданского общества.

- Мы знаем, какой потенциал имеют торговля и экономика, и какие возможности они предоставляют. Азиатские страны имеют высокий экономический и культурный потенциал, - заявил в рамках форума Рашид Вали Джанджуа, директор по исследованиям Исламабадского института политических исследований (Пакистан).

РОЛЬ СРЕДНИХ И МАЛЫХ СТРАН

Конечно, основную роль в мировой экономике играют крупные азиатские страны – Китай, Индия. Но у относительно небольших стран есть своя важная ниша.

- Страны Центральной Азии добились огромного прогресса за последние двадцать лет в укреплении своего регионального сотрудничества и взаимодействия с международными партнерами для развития своей экономики и общества, а также решения общих проблем, включая терроризм, - заявил Владимир Воронков, заместитель Генерального Секретаря ООН, глава Контртеррористического управления.

Средние и малые страны могут играть заметную роль в глобальных и региональных делах, если будут объединять свои усилия. Для общей выгоды.

- Мы считаем, что понятие «большой игры» должно уйти в прошлое, вместо которого должна прийти концепция «большой выгоды» для усиления будущего взаимовыгодного сотрудничества. Есть три ключевые перспективы для средних государств Азии. Первая – георегиональность, когда географическое положение становится преимуществом. Вторая – множественность культуры и идентичности, где есть общая история, культура и ценности с разноплановыми цивилизационными векторами. И третья – наличие не глобальных, но осуществимых целей, направленных на взаимодействие с соседними государствами, - считает Еркин Тукумов.

Взаимодействие между макрорегионами Азии особенно актуально в вопросе построения новой архитектуры связей на фоне текущей геополитической ситуации, отметили эксперты.

МНОГОВЕКТОРНОЯ ПОЛИТИКА

В силу размера и географического положения многие средние и малые страны проводят многовекторную политику.

- Мы выступаем за тесное сотрудничество в сферах безопасности, торговли, инвестиций, транспорта, логистики, энергетики, индустриализации, технологического развития, управления водными ресурсами, экологии, культуры и образования. Мы стремимся расширять и укреплять экономические и торговые отношения, способствовать более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе и сфере защиты окружающей среды, расширять сотрудничество в цифровой сфере и углублять культурные и гуманитарные связи, - заявил Мурат Нуртлеу, заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК.

- Интересам Казахстана отвечает создание прочной основы мира и стабильности в Азии. Казахстан твердо привержен делу мира, сотрудничества и справедливости. Сегодня, в разгар растущей турбулентности, Казахстан видит своей задачей развитие широкого сотрудничества между странами. По-прежнему не теряет своей актуальности проведение многовекторной политики, невовлечение в международные конфликты и сосредоточение прежде всего на решении внутренних вопросов и укреплении государственности, – отметил глава КИСИ.

По его словам, на это нацелены нынешние политические и экономические реформы в Казахстане. Ведь Казахстан, по сути, является мостом между Западом и Востоком, между Азией и Европой.

- Казахстан уникален тем, что находится на перекрестке множества путей и имеет стратегическое значение. Поэтому политические изменения, которые происходят в стране, являются необходимыми и важными, - считает Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай».

- Казахстан многие в мире недооценивают. Но в китайской концепции «Один пояс – один путь» его называют бляшкой ремня. То есть он имеет стратегическое значение, - поясняет Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК.

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ И ФОБИЯМИ

Естественно, в рамках форума обсуждались и отношения Казахстана с Россией. Эксперты оценили их в позитивном ключе.

- Россия является частью Азии, особенно после ее поворота на Восток. У нас 7500 км общей границы. Они никуда не делась. Нам нужно развивать сотрудничество, в том числе межрегиональное, - заявил Еркин Тукумов.

По его словам, сотрудничество между двумя странами не может прекратиться. Это будет плохо для обоих народов. Сейчас с двух сторон есть понимание и, самое главное, доверие. Но время от времени разлад в наши отношения пытаются внести различные общественные деятели.

- Казахстан развивает отношения со всеми соседями. У нас только позитивная повестка. Но всю эту повестку ломают псевдоэксперты, которые начинают говорить ерунду. И общество остро реагирует на эти вещи. Надо положить этому конец. Это неправильно. Нельзя паразитировать на наших дружественных отношениях. Надо бороться с фейками и фобиями, которые периодически вбрасываются в информационное пространство, - пояснил Еркин Тукумов.

Для этого был создан казахстанско-российский экспертный совет. Ученые с двух сторон ведут открытый диалог и ставят экспертную защиту от подобных недоразумений.