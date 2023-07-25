На дачу со спокойной душой: пять действенных советов, которые сделают отдых на своем участке безмятежнее

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Недавно «КП» провела опрос в своем телеграм-канале и выяснила, что половина наших читателей летом бывает на даче. А еще 30% очень бы хотела иметь свои шесть соток (а то поболе!), чтобы проводить там время. Статистика ВЦИОМ подтверждает: дача для россиян остается основным вариантом летнего досуга.

Мы и сами знаем, что дача — жизнь. У кулера в офисе обсуждаем, у кого какие розы на участке взошли да в каком гипермаркете лейки и тяпки по акции. Вот только недавно из нашего неформального клуба дачников решил выйти один участник.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ТРЕВОГИ В ПРИДАЧУ

– Достало, продаю участок! С женой поругались — она, конечно, против. Говорит: «Я тебе разрешаю вообще мне по хозяйству не помогать. Только давай оставим дачу. Это единственное место, куда к нам дети с внуками приезжают не на пять минут, а на все выходные». Детей, конечно, рады видеть. Только зять месяц назад со стремянки упал, пока дом красили, и руку сломал. После зимы каждый год разбитые окна находим: воришки лазят. А если на даче сидишь, присматриваешь, — то о квартире гадаешь: не затопило ли, не обокрали ли. В общем, одни нервы, а не отдых.

Зашумела дискуссия. На одной чаше весов — сильнейшие аргументы за дачу. Не хотим высокопарных слов, но загородный домик действительно дарит искренние эмоции. Душа радуется, когда на участке порядок. На закате попиваешь чай, окидываешь взглядом фазенду, радуешься, что все твое, все колосится. В довесок — банька, крепкий сон, фитнес на грядках…

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А с другой стороны дача — это еще и целый комплект возможных тревог и забот, которые то и дело подкидывает жизнь. Вот какие риски перечислил наш отчаявшийся коллега и какие мы приводили доводы, разбираясь, что поможет предотвратить ту или иную неприятность.

1. Визиты воришек в СНТ и дачные поселки

Спору нет, такое возможно. Но предотвратить визиты воришек и хулиганов вполне реально. Правда, меры противодействия должны быть комплексными, даже если у вашего поселка хорошая охрана. Элементарно договоритесь с соседями держать ухо востро и присматривать за домами друг друга. Можно вместе скинуться на установку камер вдоль улицы и в смежных зонах участков. Плюс не забывайте про сигнализацию. Не обязательно с выводом на пульт ЧОП, можно просто отпугивающую громким звуком. Конечно, на все это добро и его обслуживание придется потратиться, но спокойствие стоит дороже.

2. Пока копаешься на грядках, воры могут вынести все из квартиры

В ходе диалога кто-то верно подметил: уезжая на дачу, ты «оголяешь тылы»: то есть оставляешь квартиру без присмотра. А ведь и городские воры не дремлют: по богатой поклаже, с которой всегда едем на дачу, распознают, что квартира осталась без присмотра.

Меры предосторожности могут быть такими: установить умный домофон или IP-камеру у своей двери — чтобы даже на даче можно было увидеть, кто проявляет интерес к городскому жилищу, а то и бодрым басом спросить «по удаленке»: «Кто здесь и что вам надо?»

Еще пара беспроигрышных ходов: фотки с дачи в соцсети выкладывайте, когда уже вернулись домой, и опять же — дружите или хотя бы нормально общайтесь с соседями.

3. Дачный травматизм

Действительно, история нашего коллеги с зятем — не такая уж сенсация. Риск потянуть спину или обгореть на грядках — не единственная дачная «угроза» для здоровья. У травматологов есть шутка: бойся городского мужика, который выехал на дачу и решил, что он умеет чинить крышу и чистить колодцы.

Излишняя самоуверенность подчас может конвертироваться в незабываемые месяцы с гипсом на руке или ноге. Впрочем, если трезво оценивать свои силы и с умом подходить к работам на участке, всего этого можно избежать.

А дети? Это мы в детстве лазали по стройкам, а вместо клубничного «бубль-гума» жевали гудрон. Современная ребятня куда увереннее покоряет виртуальные миры, чем пересеченную местность пригородов. Ладно, если просто коленку раздерет или незрелых слив наестся…

Впрочем, гиперопека до добра тоже не доводит. Привез ребенка на дачу — проведи подробный инструктаж по возрасту. Покажи и расскажи, куда можно ходить, а куда нельзя, почему нельзя «соваться в воду, не зная броду» и лезть на высокие деревья, если не представляешь, как будешь оттуда спускаться. И дай чадам хоть немного почувствовать раздолье, которое так радовало в детстве их родителей.

4. На даче могут случиться пожар, потоп, засуха — нужное подчеркнуть

Погодка в этом году (да и все последние!) экстремальная. На Урале и Сибири несколько раз было +40 градусов. Северный Кавказ — заливает. В Центральной России то пожароопасная засуха, то ливни. Все это потенциальные угрозы для дач и источник тревог для дачников. Но и тут можно кое-что сделать.

Предотвратить пожар, который пришел извне, поможет ряд санитарных правил. Сухую траву и мертвые деревья по периметру участка — убираем. Но никакого пала! Если домик старый, задумайтесь о замене кровли и внешней обшивки на негорючие материалы. От ливней могут уберечь обустройство дренажа на участке и качественная гидроизоляция фундамента.

И, конечно, следим за новостями и предупреждениями метеорологов о непогоде. В конце концов, главное, самому быть в безопасности.

5. Есть страхи? Задумываемся о страховке

Это, пожалуй, самый универсальный рецепт от всех перечисленных выше тревог. Только ситуаций, которые требуют той самой защиты, в жизни много, а полисы, как правило, направлены на что-то конкретное. Так что же страховать — квартиру, дачу или руки зятя? Да можно и все сразу, и в удобном формате.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Комплексное решение представило чуть больше года назад СберСтрахование. Программа называется «Защита на любой случай». Это полис 3 в 1: можно защитить жилье (дачное и городское), деньги на счетах и картах, а также застраховаться от несчастных случаев. Клиент сам выбирает направления, которые хочет застраховать, и платит только за них. Чем больше рисков покрывает страховка, тем выгоднее.

Защита жилья позволит получить компенсацию, если квартиру затопили соседи, случился пожар в доме или произошло ограбление. Удобно, что полисом можно защитить, например, жилье родителей или друзей — то есть купить его в подарок. По защите от несчастных случаев вам выплатят материальную компенсацию за полученную травму.

Актуальное дополнение в «Защите на любой случай» — модуль «Финансы». Страховка компенсирует потерю денег на картах и счетах в Сбере, если их украли мошенники.

Страховой рынок в России последние годы развивается все активнее, а услуга из категории «для состоятельных» переходит в разряд народных. Люди поняли, что это удобно. У нас и наших знакомых появились истории, когда не такая уж дорогая страховка в кризисный момент окупилась сторицей. В конце концов, когда что-то случается, нам грустно не только от неприятного факта, но и от предстоящей перспективы потери денег на устранение последствий инцидента.

Наличие полиса позволяет избежать или значительно снизить такие расходы.

Желаем всем спокойного и прекрасного отпуска на даче!