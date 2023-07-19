(Не) лишние деньги: поговорили с представителями наиболее массовой профессии об их финансовых привычках

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Каждый второй россиянин — откладывает деньги. Такой вывод можно сделать из масштабного опроса, который ВЦИОМ провел прошлым летом (более свежих исследований нет).

• Большинство (44%) сначала тратят зарплату на все нужное, а оставшиеся средства сберегают.

• 14% сначала откладывают, потом тратят.

• Существенная доля (39%) тех, кто не делает накоплений.

Накоплений люди могут не делать по ряду причин. Не все знают про возможность инвестиций или элементарные банковские инструменты вроде вкладов и накопительных счетов.

В этом случае часто говорят, что у населения невысокая финансовая грамотность. После этого еще частенько вспоминают инициативы, вроде введения в школах соответствующей дисциплины. Финграмотность — это набор навыков и знаний, которые помогают грамотно распоряжаться средствами и делать накопления. Планирование бюджета, знание кредитных и страховых продуктов, инвестиционных инструментов.

Поговорить про финансовую грамотность и деньги мы решили с водителями такси. Во-первых, это одна из самых массовых профессий сегодня. По разным оценкам, число таксистов достигает 2 млн. Во-вторых, интересна сама по себе их финансовая модель. Доход может варьироваться в зависимости от числа заказов и других факторов. К тому же сегодня многие водители получают заказы через агрегаторы. В них пассажиры зачастую расплачиваются за поездку картой, а таксист, в зависимости от условий сотрудничества, получает заработанное спустя определенный срок, и так же — на банковскую карту.

Игорь

«Я считаю, что хорошо зарабатываю. Но у меня лишних денег нет. Признаюсь: сам виноват. Половину отдаю за кредиты. В свое время банки всем подряд кредитки давали, а я оформлял и тратил: кафе, щедрые подарки близким, себе айфон последний взял… В общем, правильные вы вопросы задаете — про финансовую грамотность. Надо проводить работу с людьми, рассказывать больше».

Руслан

«Я пенсионер, у меня шесть детей, младшему год и семь месяцев. Подрабатываю в такси. Мне удобно: выхожу на смену утром, езжу 4-5 часов, потом приезжаю домой, обедаю и отдыхаю. Затем по заказам — самая «жара» на линии, люди с работы едут.

Пока не пошел в такси, смартфон использовал только как «звонилку». Сейчас открыл технику с новой стороны. Во-первых, кучу приложений интересных: новости, шахматы мне очень нравятся. Во-вторых, для работы полезные вещи: тот же навигатор. И сама программа, в которой заказы получаем. Финансы также открылись для меня иначе. Раньше у меня была обычная банковская карта, куда пенсия приходила и оплата за заказы. Деньги тут же снимал и пользовался наличкой. Сейчас завел карту Яндекс Про (доступна всем партнерам сервиса — Ред.), теперь покупаю многое в интернете. Сейчас изучаю, как работает кешбэк. Заправляюсь со скидкой, в интернете пару раз пробовал покупки делать а сэкономленные деньги могу потратить на игрушки для детей.

Раньше были трудности, как снять деньги, — иногда получалось вывести только через три дня, была разная комиссия. Со специального счета (речь о счете, куда таксистам переводят деньги за заказы — Ред.) на другие банки не мог быстро переводить, а заправляться нужно каждый день. Сейчас выполнил пару заказов — и деньги уже прилетели.

Мой пример показывает, что учиться никогда не поздно. Почти как дедушка Ленин завещал. Честно скажу, было недоверие к этим картам, банкам — столько стращают мошенниками всякими. Но если пользовать вдумчиво и разбираться, то действительно — и удобно, и сберегать можно».

Ольга

«Мне нравится, что сейчас все финансы, по сути, заключены в твой мобильный телефон. Открываешь приложение банка — тут тебе вклады, переводы, инвестиции какие-то, кредиты. Выручает, когда живешь далеко от крупных населенных пунктов и не можешь прийти в отделение.

У меня есть накопления, но к ним отношусь, скорее, как к заначке на черный день. Инвестировать и приумножать не пробовала».

Вадим

«Активно таксовать начал в 90-х. Сейчас совсем профессия поменялась, но я остался верен ремеслу. Сейчас многие подрабатывают: поставил приложение, прошел проверки — и можешь выходить на линию. Раньше, помню, если не готов был платить важным людям за место у метро или в аэропорту, то дорога только в таксопарк, где заказы раздавали по рациям диспетчеры…

Я стараюсь вести личный бюджет: сразу прикидываю, какие траты у меня планируются. Правда, жизнь во всем ее многообразии всегда хитрее наших планов. Месяц назад пришлось менять вакуумный насос (узел тормозной системы, который отвечает за облегчение процесса остановки автомобиля — Ред.). У меня иномарка, поэтому даже на деталь-аналог цены — фантастические.

У знакомых по парку занимать не хотел — понимаю, что сейчас у всех деньги не лишние. Нашел какую-то кредитку банковскую. Стал пытаться выяснить условия по ней. Из них понял только то, что, случись чего, проценты и пени страшные. А выгодно ли взять такой займ, так и не разобрался. Так что, отвечая на ваш вопрос, считаю ли я себя финансово грамотным — скорее, не очень.

Коллеги-таксисты подсказали, что можно воспользоваться программой кредитов от Яндекса. Полез смотреть — и у них все понятно описано. Документы на кредит дополнительно собирать не надо: потому что все нужные данные у них есть — в приложении для водителей же ведется статистика доходов. Оформлять там же, а возвращать — раз в неделю.

Правда, у кредита от агрегатора есть нюанс — там большие суммы не дают. По сути, на какие-то краткосрочные расходы — те же запчасти или на покупку телевизора, к слову. А у нас таксистов есть проблема: в банке нас тоже неохотно кредитуют. Многие ведь работают на себя, поэтому получить займ в банке непросто. А в конторах микрозаймов — проценты большие. Но, думаю, сейчас лед тронулся, раз появилась возможность занять прямо в приложении для водителей.

Я в итоге занял деньги у товарища на покупку вакуумного насоса. Но так хотя бы просветился, какие есть сервисы сейчас».