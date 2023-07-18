Путину доложили о ситуации в Саратовской области

Путин встретился с главой Саратовской области Бусаргиным
Фото: kremlin.ru
Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.
- С чего начнём? – спросил президент.
- Разрешите поблагодарить вас за доверие, которое было оказано мне в мае 2022 года, и сегодня доложить, что удалось достичь за 2022 год, какие есть результаты в экономике, и первый квартал 2023-го, - ответил чиновник.
Дальше глава региона выдал массу сведений о положении области:
* Саратовская область на первом месте по урожаю подсолнечника.
* Путина попросили поддержать создание в субъекте федерального центра беспилотников. Ведь в регионе 77 оборотных предприятий, 33 из которых занимаются радиоэлектронной борьбой.
- Хорошо, - согласился Владимир Владимирович.
* В регионе осталось всего пять аварийных жилых домов, для которых пока нет четких сроков расселения. Но с федеральной субсидией и это получится решить.
* В Балаково строится центр обработки данных.
- Это будет крупнейший центр обработки данных в Европе. Строит его Сбербанк. Первую очередь в этом году мы уже запускаем. Потребление электроэнергии будет сопоставимо с потреблением города Балаково, - отметил Бусаргин.
* 1 июня открылся фонд поддержки участников СВО. А сверх этого в области действует еще 13 программ поддержки.
- Не бросайте эту работу, - прокомментировал президент.
В конце встречи Путин дал поручение губернатору:
- Детские сады надо приводить в порядок.
В ответ Бусаргин заверил, что в год ремонтируется по 100 детсадов и за 4-5 лет все проблемы получится решить.