Путину доложили о ситуации в Саратовской области

Путин встретился с главой Саратовской области Бусаргиным Фото: kremlin.ru

Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.

- С чего начнём? – спросил президент.

- Разрешите поблагодарить вас за доверие, которое было оказано мне в мае 2022 года, и сегодня доложить, что удалось достичь за 2022 год, какие есть результаты в экономике, и первый квартал 2023-го, - ответил чиновник.

Дальше глава региона выдал массу сведений о положении области:

* Саратовская область на первом месте по урожаю подсолнечника.

* Путина попросили поддержать создание в субъекте федерального центра беспилотников. Ведь в регионе 77 оборотных предприятий, 33 из которых занимаются радиоэлектронной борьбой.

- Хорошо, - согласился Владимир Владимирович.

* В регионе осталось всего пять аварийных жилых домов, для которых пока нет четких сроков расселения. Но с федеральной субсидией и это получится решить.

* В Балаково строится центр обработки данных.

- Это будет крупнейший центр обработки данных в Европе. Строит его Сбербанк. Первую очередь в этом году мы уже запускаем. Потребление электроэнергии будет сопоставимо с потреблением города Балаково, - отметил Бусаргин.

* 1 июня открылся фонд поддержки участников СВО. А сверх этого в области действует еще 13 программ поддержки.

- Не бросайте эту работу, - прокомментировал президент.

В конце встречи Путин дал поручение губернатору:

- Детские сады надо приводить в порядок.

В ответ Бусаргин заверил, что в год ремонтируется по 100 детсадов и за 4-5 лет все проблемы получится решить.