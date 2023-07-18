«Made in China» радует ценой: россияне рассказали, как относятся к китайским товарам

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Китайцы гордятся, что многие изобретения, например, порох, бумага, компас, впервые появились на свет именно в Поднебесной. А вот от сравнения себя с огромной фабрикой, на которой производится все, что угодно, КНР пытается всячески избавиться. Интересно, что в последнее время это Китаю понемногу удается, к примеру, в России большинство покупателей положительно оценивают китайские товары. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, пятая часть россиян (21%) говорят, что отлично относятся к товарам «madе in China» и с удовольствием их покупают. А еще 11% говорят, что особенно радует цена. Хотя китайская продукция импортная, она, порой, обходится дешевле отечественной, что не может не привлечь покупателей.

Еще 22% россиян говорят, что нормально относятся к китайской продукции, не лучше и не хуже, чем к товарам из других стран. Среди китайских вещей есть очень хорошая одежда, обувь, техника, а есть и совсем дешевые некачественные вещи, как, в общем, и везде.

«Нормально отношусь. Есть и хорошее, есть и плохое, просто надо выбирать, не слишком экономить», - говорит участница опроса.

«Товары из Китая разные бывают по качеству, зависит от ценового сегмента. Есть очень даже хорошие, есть из чего выбрать», - соглашается другой.

36% россиян говорят, что неплохо относятся к товарам «madе in China». В первую очередь, подкупает, конечно, многообразие и цена. Однако иногда может огорчать качество.

И только оставшиеся 10% говорят, что очень плохо относятся к китайским товарам. Этак категория россиян как раз живет со стереотипом, что Китай производит только вещи низкого качества, поэтому старается ничего китайского не покупать.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,6 тысячи человек.