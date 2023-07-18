Эмбрионы общаются и помогают друг другу: удивительное открытие ученых

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Оказывается, эмбрионы способны общаться друг с другом, обмениваться информацией и помогать друг другу, ну совсем как «большие» живые организмы. Исследовать коллективную жизнь зачатых, но еще не появившихся на свет сущностей группа ученых решила на примере икринок лягушек.

Для этого эмбрионы лягушек подвергали различным испытаниям как по отдельности, индивидуально, так и в составе малых и больших групп икринок. Ученые заметили, что если капнуть на икринку токсичным веществом, эмбрион погибнет; если собрать группу икринок и каждой дать ту же дозу яда, часть из них выживет, и чем больше группа, тем выше выживаемость. Группа из 300 эмбрионов выживает почти вся при сохранении концентраций отравляющего вещества на одну икринку. Как такое может быть? Неужели маленькие зародыши нашли способ помогать друг другу? Да, делают смелое предположение ученые и вспоминают то, как общаются бактерии и клетки внутри организма, выпуская «в разведку» внешней среды сигнальные молекулы, которые затем запускают определенные реакции внутри клетки через систему рецепторов. Схожим образом общаются и эмбрионы.

Например, если уколоть один эмбрион, по нему прокатывается кальциевая волна как реакция на такое воздействие, и затем ее «эхо» возникает у соседнего эмбриона, то есть этот эмбрион, можно сказать, сочувствует соседнему и сам готовится противостоять негативному влиянию извне. Это явление ученые назвали «эффектом перекрестной эмбриональной морфогенетической помощи». Причем по мере увеличения числа икринок в коллективе, возрастала и их выживаемость и снижалась частота дефектов развития, а значит, эмбрионы вырабатывают и обучающие сигналы друг для друга, чтобы соседям было проще справляться со сложностями.