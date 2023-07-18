Фото: summitafrica.ru

Оргкомитет форума «Россия – Африка» опубликовал программу мероприятия.

Деловая часть будет состоять из 4 тематических блоков, охватывающих все сферы сотрудничества нашей страны с африканским континентом: «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

«Второй Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка станет уникальной площадкой для прямого диалога между бизнесом, властью, представителями креативных и культурных сообществ России и Африки. Уверен, что уже в обозримом будущем итогом всех мероприятий Форума станет укрепление связей между нашими регионами и плодотворное сотрудничество», – заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

Специфика перехода к полноценному суверенному развитию будет обсуждаться на специальной панельной дискуссии «Новый миропорядок: от наследия колониализма к суверенитету и развитию». А потенциал сотрудничества между Россией и странами Африки в области передовых технологических решений раскроют спикеры сессии «Передовые технологии для устойчивого развития Африки».

Кроме того, на полях Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» состоятся: Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы и многое другое.