Сергей Длин: «Мы лечим не симптомы, а источники боли»

Почти два миллиарда человек в мире страдают от нарушений и болезней костно-мышечной системы, по данным Всемирной организации здравоохранения, которые являются одним из главных факторов, ведущих к инвалидности. Чтобы улучшить ситуацию, врачи и ученые всего мира используют новейшие разработки. Так, Массачусетский технологический университет в США (MIT) сейчас разрабатывает систему мониторинга на основе технологий искусственного интеллекта, которая может помочь пожилым людям и спортсменам во время реабилитации после травм или нарушений подвижности. Специальные датчики позволят в реальном времени наблюдать работу опорно-двигательного аппарата пациента, чтобы скорректировать нагрузки. Пока изобретение в разработке, первостепенное значение на всех этапах лечения, включая период восстановления, сохраняют высококвалифицированные врачи, которые способны “видеть” боль пациента благодаря личным знаниям и опыту. Такие, как Сергей Длин, невролог, мануальный терапевт, остеопат, врач антивозрастной и превентивной медицины, главный врач и основатель московской , обладатель премий в области медицины, создатель уникальных комплексов витаминов и микронутриентов. Благодаря его авторской методике более пяти тысяч пациентов смогли избавиться от боли в спине и суставах.

— Сергей, вы более 20 лет ведёте врачебную практику, а также исследования способов лечения болезней позвоночника и суставов. Одним из результатов этой работы стала ваша собственная методика “Внутрикостной лазеропунктуры”, помогающая пациентам со сложнейшими патологиями и хроническими болями. Как вы к ней пришли?

— Я несколько лет проводил многочисленные исследования внедрения и успешного использования метода внутрикостной терапии. Его ещё называют методом внутрикостной блокады, но в отличие от обычной блокады, она не купирует боль, а именно лечит. Такая терапия помогла тысячам моих пациентов. Благодаря обширной практике, я глубоко погрузился в исследование механизмов воздействия этой терапии на ткани костной системы и на весь организм, и обнаружил, что можно усилить клеточную активацию при помощи красного лазера. По сути моя методика — комбинация двух эффективных процедур: внутрикостной терапии и внутрикостного лазерного облучения крови. Вроде бы просто, но раньше никто не додумался так делать.

— Коллеги-врачи от неё в восторге, методику активно практикуют участники ведущего в России объединения экспертов “Ассоциация специалистов медицины боли”. А этой весной вы как автор методики получили престижную международную премию Medical awards 2023 в номинации “За выдающийся вклад в медицину”. Расскажите о внедрении методики во врачебную практику, и как она все-таки работает?

— Принцип такой. Внутрикостная терапия путем прокола кости и введения препарата в костную ткань усиливает кровоток, выравнивает внутрикостное давление и запускает каскад восстановительных процессов не только в костной ткани, но и во всем организме. А под воздействием красного лазера происходит ряд биохимических реакций, которые стимулируют клеточную активацию в крови. В результате, идет мощное стимулирование иммунной защиты, улучшение функций эритроцитов и противовоспалительный эффект. С помощью внутрикостной лазеропунктуры удалось ускорить в разы процесс снятия боли и выздоровления при хронических патологиях опорно-двигательной системы, а пациентов с тяжелыми осложнениями получилось вывести в ремиссию.

— Благодаря этой методике более пяти тысяч ваших пациентов смогли избавиться от боли в спине и суставах. В этом году клиника вышла на 1-е место в России по применению методик внутрикостной терапии. В чём заключаются главные принципы работы вашей клиники?

— Я убежден, что залог развития любого успешного врача — а успешными можно считать тех, кто может эффективно помогать пациентам — это образовательная и научная деятельность. На базе клиники мы создали две экосистемы: оздоровления организма пациента и личного успеха. Мы рассматриваем организм как единую систему и применяем комплексный подход в поиске причины заболевания и ее устранении — лечим не симптомы, а источники боли. Я хочу подчеркнуть, что одних методик, даже самых гениальных, не достаточно, чтобы справиться с той или иной проблемой абсолютно у всех пациентов. Путь врача – это путь исследователя, который аккумулирует новые знания и свой опыт, в результате которого и рождается уникальный подход и особое клиническое мышление. Поэтому в нашей клинике врачи занимаются не только лечением пациентов, мы параллельно проводим исследования, чтобы бороться с болезнями, что называется, в зачатке.

За всю свою практику я изучал различные методики как доказательной медицины, так и альтернативной, изучал подходы к лечению в Германии, США, а также методики восточной медицины у китайских медиков, и уже давно пришел к выводу, что всегда нужно отталкиваться от выявления причины заболевания с учетом всех взаимосвязанных систем организма на уровне биомеханики, биохимии и психосоматики. Это дает возможность наиболее близко подойти к решению проблемы пациента на долгий период или навсегда. Это основной принцип и подход, который декларирует моя клиника.

— Для такого подхода важны не только современное оснащение и исследовательская база, нужна команда увлеченных своим делом профессионалов. Судя по всему, вам удалось её собрать — на ваши предложения охотно откликаются ведущие эксперты. Чем вы, как главный врач, их мотивируете?

— Для меня очень важно, чтобы коллеги была воодушевлены своей работой не меньше, чем я сам, и важно, чтобы профессионалы умели объединять свои усилия и компетенции на благо пациентов. Для этого я ввел в клинике забытую, но хорошую практику обязательного проведения консилиумов в рамках курсового лечения, чтобы контролировать динамику выздоровления и исключить врачебные ошибки. Это помогает коллегам сообща разобраться и справиться с очень сложными случаями. При этом, у всех пациентов клиники есть возможность бесплатно получить заключение консилиума в рамках лечения. Кроме того, я всегда даю возможность коллегам-врачам получать и применять новые знания в клинике, так они могут максимально реализовать свой экспертный потенциал.

— Вы создали и выпустили несколько уникальных комплексов микронутриентов и витаминов под собственным брендом, за которые получили признание “Человек года» в 2022 году по версии RB Awards в номинации “Лучший врач по превентивной медицине и нутрициологии”. Почему вы решили заняться разработкой БАДов?

— Идея выпустить БАДы, не смотря на большой их выбор в аптеках, пришла после получения диплома врача превентивной медицины. Я начал более глубоко исследовать тему биохимического баланса организма и изучать химические составы, сложные механизмы воздействия микронутриентов на коррекцию дисбаланса в биохимических процессах организма человека, изучил проблему влияния хондропротекторов на восстановление функций хрящевой и соединительных тканей. И пришел к выводу, что основная проблема тех препаратов, которые уже были представлены на рынке в том, что у них очень низкая биоусвояемость. Мне удалось найти микроэлемент, который в четыре раза увеличивает биоусвояемость фермента, выработанного из сыворотки молочного белка. И совместно с российскими учеными и биотехнологами выпустил первый уникальный комплекс биоактивных добавок. Следующий продукт возник из необходимости увеличить проводимость нервного импульса в мышцах, который иногда полностью атрофируется при долгом течении болезни позвоночника. Пандемия коронавируса фактически стала катализатором для создания ещё одного препарата. Низкий уровень иммунитета оказывает колоссальное влияние на развитие заболеваний опорно-двигательной системы. Для его укрепления я создал комплекс нуклеотидов, вырабатываемых из специального экстракта неактивных дрожжевых бактерий и пищевых волокон африканской акации – идеального пробиотика, который не усваивается желудком и доставляет питательные вещества непосредственно в кишечник.

— В медицинском сообществе вас признают и как практикующего врача-новатора, и как ученого-исследователя. Только в этом году три ваши статьи, посвящённых мало раскрытым темам, опубликовали в престижных изданиях: в федеральном онлайн-издании “Медвестник” и в апрельском номере научно-практического рецензируемого журнала “Фарматека”, который включен в перечень изданий Высшей аттестационной комиссии. В каком направлении планируете работать дальше?

— Два года назад я начал вести канал на видео-хостинге для пациентов с рекомендациями по сохранению здоровья и методов снятия боли в спине и суставах. Так появилась идея открыть онлайн-клинику для тех, кто не может приехать в нашу клинику в Москве. Это не в коем случае не про опасное самолечение. Моя цель — изменить отношение людей к своему здоровью и научить помогать себе, не причиняя вреда. Врачебную практику и научно-исследовательскую деятельность, безусловно, тоже будут продолжать. Какие бы ни были мои достижения в медицине сейчас, я всегда смотрю: а что могу сделать для своих пациентов завтра, как еще развить свое клиническое мышление и какими знаниями обогатить, чтобы победить те болезни, с которыми пока еще сложно бороться.