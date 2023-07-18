Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники DIGMA PRO

Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO

Департамент Private Labels. Merlion (PL.M) это подразделение компании Merlion, отвечающее за запуск и развитие собственных торговых марок. У Merlion, как у ведущего российского широкопрофильного ИТ-дистрибьютора, ключевые компетенции и экспертиза не только на рынке дистрибуции, но и 30-летний опыт вывода и продвижения торговых марок на российский рынок.

Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO

DIGMA PRO суббренд существующего с 2003 года бренда потребительской электроники DIGMA. Это линейка стильных и технологичных устройств, которые помогут сделать следующий шаг на пути развития пользователя.

В рамках презентации бренд-директор Private Labels. Merlion (PL.M) Кирилл Костюшко поделился с гостями концепцией и философией бренда, а представители продуктовой команды рассказали о технических нюансах ноутбуков, моноблоков и SSD.

Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO

Кирилл Костюшко: «Бренд DIGMA PRO соединил в себе узнаваемость материнского бренда DIGMA и новую продуктовую линейку с совсем иными требованиями к качеству и дизайну устройств. В ближайшее время мы планируем коллаборации с онлайн-школами и много других активностей, направленных на то, чтобы мотивировать людей двигаться вперед в концепции малых шагов. Миссия DIGMA PRO — превращать технологии в доступные всем возможности».

Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO

Все желающие смогли посетить брендированный стенд DIGMA PRO в рамках московской части фестиваля VK Fest, познакомиться с устройствами DIGMA PRO и поучаствовать в интересных активностях. Все два дня фестиваля команда бренда разыгрывала приятные призы как в бренд-зоне на фестивале, так и в официальной группе во «ВКонтакте».

Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO

О компании

DIGMA PRO — это бренд с качественно новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам. При разработке DIGMA PRO команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров: качественные материалы и высокий уровень сборки, сервиса, высокопроизводительные комплектующие и стильный внешний вид. DIGMA PRO – ответ вызовам рынка, которые он ставит перед бизнесом и потребителем в последнее время.

pro.digma.ru

Официальным дистрибьютором торговой марки DIGMA PRO на территории Российской Федерации является компания MERLION.

Пресс-служба DIGMA PRO