Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники DIGMA PRO

Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO
Департамент Private Labels. Merlion (PL.M) это подразделение компании Merlion, отвечающее за запуск и развитие собственных торговых марок. У Merlion, как у ведущего российского широкопрофильного ИТ-дистрибьютора, ключевые компетенции и экспертиза не только на рынке дистрибуции, но и 30-летний опыт вывода и продвижения торговых марок на российский рынок.
Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO
DIGMA PRO суббренд существующего с 2003 года бренда потребительской электроники DIGMA. Это линейка стильных и технологичных устройств, которые помогут сделать следующий шаг на пути развития пользователя.
В рамках презентации бренд-директор Private Labels. Merlion (PL.M) Кирилл Костюшко поделился с гостями концепцией и философией бренда, а представители продуктовой команды рассказали о технических нюансах ноутбуков, моноблоков и SSD.
Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO
Кирилл Костюшко: «Бренд DIGMA PRO соединил в себе узнаваемость материнского бренда DIGMA и новую продуктовую линейку с совсем иными требованиями к качеству и дизайну устройств. В ближайшее время мы планируем коллаборации с онлайн-школами и много других активностей, направленных на то, чтобы мотивировать людей двигаться вперед в концепции малых шагов. Миссия DIGMA PRO — превращать технологии в доступные всем возможности».
Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO
Все желающие смогли посетить брендированный стенд DIGMA PRO в рамках московской части фестиваля VK Fest, познакомиться с устройствами DIGMA PRO и поучаствовать в интересных активностях. Все два дня фестиваля команда бренда разыгрывала приятные призы как в бренд-зоне на фестивале, так и в официальной группе во «ВКонтакте».
Фото предоставлены пресс-службой DIGMA PRO
О компании
DIGMA PRO — это бренд с качественно новым подходом к продукту и к продуктовым линейкам. При разработке DIGMA PRO команда Private Labels. Merlion уделила особое внимание дизайну и техническим характеристикам товаров: качественные материалы и высокий уровень сборки, сервиса, высокопроизводительные комплектующие и стильный внешний вид. DIGMA PRO – ответ вызовам рынка, которые он ставит перед бизнесом и потребителем в последнее время.
Официальным дистрибьютором торговой марки DIGMA PRO на территории Российской Федерации является компания MERLION.
Пресс-служба DIGMA PRO