«В Европе, вон, любой психолог такой подход боготворит»: что больше всего раздражает россиян в их вторых половинах

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Листов надёргав из тетрадки, супруга строго, как в НИИ, сказала:

- Пишем недостатки (ну я - твои, а ты - мои). Серьёзно. Честно. Без подколок. Без ссор. Без злости. Без обид. В Европе, вон, любой психолог такой подход боготворит. Потом изучим всё неспешно, кто бескультурный, кто скупой, друг друга чмокнем и, конечно, начнём работать над собой.

Собрав всю волю и отвагу в один решительный кулак, я у супруги взял бумагу и улыбнулся как дурак. Похоже, кажется, на смуту. Весьма сомнительный подход. Сейчас напишешь за минуту, потом не ужинай весь год.

Жена, в пять раз меня шустрее, на кухне села у окна и начала писать скорее.

Сидит с друзьями допоздна. Паяет дома на газете. Кидает под кровать носки. Подолгу курит в туалете, а там курить не по-людски. Соседке молодой грудастой глазищи строит без конца. Пьёт самогон. И тюбик с пастой не закрывает до конца. Бежит на кухню на рекламе, чтоб навернуть половник щец. Не хочет ехать к моей маме на весь июль в Череповец. Болеет, да, но чаще брешет. Наденет старое трико и постоянно что-то чешет!.. В субботу рыба и пивко (да не одно, а это значит, что деньги жилит, паразит). Храпит. Не моется. Лихачит. И в соцсетях весь день сидит. Не продлевает мне страховку. Кладёт на стол зубную нить. Чего уж там, микроволновку не может месяц починить. Тарелку с ложкой, слопав кашу, помыть не может, ротозей. Ночами смотрит «Нашу Рашу». Не хочет посетить музей. Не хочет заниматься спортом. Съедает бутер перед сном. Себе берёт такси с комфортом, а мне, конечно, эконом. На выходных сидит ютюбит. Потом с дружком идёт в гараж. И очень многое не любит. Не любит делать мне массаж. Не любит спаржу, рис и шкварки. Не любит слишком шумных мест. Не любит покупать подарки и мусор выносить в подъезд. Не любит убираться дома. Не любит травяной настой...

...Тут я проснулся... Как от грома... Смотрю, мой лист лежит. Пустой.

Я отрубился с перепуга... В окно смотрю, а там уж мгла...

И тут вернулась вдруг супруга - и мой листок подобрала.

И обмерла как в лихорадке. Спросила, требуя ответ:

- Лапуль, а где же недостатки?..

И я ответил, что их нет.

И тут на нас свалилось счастье! Любовь, симпатия, добро!..

А лист жены, порвав на части, мы вместе бросили в ведро.