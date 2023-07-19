Анекдоты: Какой тебе еще отпуск?! Ты и так весь год путешествуешь вокруг Солнца! Отпуск ей подавай…

Курортный сбор - это пусть и хорошее, но только начало. А сбор за каждый вход в море? А за выход?
* * *
Сантехник чинит унитаз на дому у профессора. Поработал полчаса, наладил все и говорит: «С вас десять тысяч».
Профессор начинает возмущаться:
- Я профессор, членкор Академии наук - и то я не получаю столько за полчаса!
Сантехник отвечает:
- Это нормально. Когда я был профессором, я тоже столько не получал.
* * *
Определился чемпион по сборке кубика Рубика. Им стал 65-летний китаец Ван Ли. Он собирает до 3 тысяч кубиков Рубика за смену.
* * *
- Милая, у меня сюрприз! Мы на праздники летим в Италию! Давай собирайся!
- Трепло!
- Что?
- Ты же обещал мне шашлыки с пивасом за гаражами!
* * *
- Моня, как дела?
- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил на любовницу. Вот сдаю теще в аренду.
* * *
Сергей Петрович очень радовался, когда нашел в зимней куртке двести тысяч, но потом расстроился, когда его уволили из гардероба.
* * *
- Дорогой, сегодня я брала твою машину.
- Надеюсь, поставила на место?
- Не всю.
* * *
- Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.
- Почему?
- Когда Ева съела плод познания яблоко, то она увидела в Змее не только животное, но и ремень, кошелек и сумочку.
* * *
В больнице. Врач - пациенту:
- Ну как, больше себя не принимаете за собаку?
- Да что вы, доктор?
- Будем вас выписывать, похоже, что вы теперь здоровы.
- Конечно, доктор. Третий день нос холодный.
* * *
Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.
* * *
Один из способов разбогатеть во время кризиса - написать книгу «Как разбогатеть во время кризиса».
* * *
Мне так одиноко... хочется компанию, желательно нефтяную.
* * *
- Ближе к полуночи мое сознание меняется...
- При свете луны ты превращаешься в волка?
- Нет, при свете холодильника я превращаюсь в прожорливую саранчу.
* * *
- Повышение цен - старинная русская забава.
- А вот при Сталине, говорят, цены падали...
- Так и не до забав тогда было!
* * *
Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрозаймовыми организациями.
* * *
- Ты чего молчишь?
- Слова подбираю.
- Какие?
- Цензурные.