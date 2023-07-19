Анекдоты: Какой тебе еще отпуск?! Ты и так весь год путешествуешь вокруг Солнца! Отпуск ей подавай…

Курортный сбор - это пусть и хорошее, но только начало. А сбор за каждый вход в море? А за выход?

* * *

Сантехник чинит унитаз на дому у профессора. Поработал полчаса, наладил все и говорит: «С вас десять тысяч».

Профессор начинает возмущаться:

- Я профессор, членкор Академии наук - и то я не получаю столько за полчаса!

Сантехник отвечает:

- Это нормально. Когда я был профессором, я тоже столько не получал.

* * *

Определился чемпион по сборке кубика Рубика. Им стал 65-летний китаец Ван Ли. Он собирает до 3 тысяч кубиков Рубика за смену.

* * *

- Милая, у меня сюрприз! Мы на праздники летим в Италию! Давай собирайся!

- Трепло!

- Что?

- Ты же обещал мне шашлыки с пивасом за гаражами!

* * *

- Моня, как дела?

- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил на любовницу. Вот сдаю теще в аренду.

* * *

Сергей Петрович очень радовался, когда нашел в зимней куртке двести тысяч, но потом расстроился, когда его уволили из гардероба.

* * *

- Дорогой, сегодня я брала твою машину.

- Надеюсь, поставила на место?

- Не всю.

* * *

- Змей пожалел, что соблазнил Адама и Еву.

- Почему?

- Когда Ева съела плод познания яблоко, то она увидела в Змее не только животное, но и ремень, кошелек и сумочку.

* * *

В больнице. Врач - пациенту:

- Ну как, больше себя не принимаете за собаку?

- Да что вы, доктор?

- Будем вас выписывать, похоже, что вы теперь здоровы.

- Конечно, доктор. Третий день нос холодный.

* * *

Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.

* * *

Один из способов разбогатеть во время кризиса - написать книгу «Как разбогатеть во время кризиса».

* * *

Мне так одиноко... хочется компанию, желательно нефтяную.

* * *

- Ближе к полуночи мое сознание меняется...

- При свете луны ты превращаешься в волка?

- Нет, при свете холодильника я превращаюсь в прожорливую саранчу.

* * *

- Повышение цен - старинная русская забава.

- А вот при Сталине, говорят, цены падали...

- Так и не до забав тогда было!

* * *

Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрозаймовыми организациями.

* * *

- Ты чего молчишь?

- Слова подбираю.

- Какие?

- Цензурные.