Как сложились судьбы королев эпизодов: Пилявская ударила Ленина в живот, а Пельтцер притворялась, что изменяет мужу

Софья Пилявская сыграла десятки ролей. Но больше всего запомнилась как тетя Костика (Олега Меньшикова) в «Покровских воротах». Фото: Кадр. из фильма

Наверное, если остановить на улице человека и спросить у него, кто такая Мария Скворцова, он только пожмет плечами. Но мгновенно вспомнит бабушку из последней серии «Гостьи из будущего», в которую превратился космический пират. Да и чудесная актриса Мария Виноградова, озвучившая «Ежика в тумане», украсила своим присутствием десятки фильмов, от «Калины красной» до «Я шагаю по Москве». Но чаще всего у ее героинь не было даже имени, они обозначались как «домработница с собакой» или (как в «Гараже» Эльдара Рязанова) «сотрудница с потекшей курицей, живым карпом и позеленевшей ветчиной»…

Журналист Сергей Капков в книге «Королевы второго плана», вышедшей в издательстве «Бослен», по мере сил восстанавливает справедливость. Там собраны очерки о замечательных актрисах: Валентине Токарской, Капитолине Ильенко, Татьяне Панковой, Марии Капнист, Елизавете Уваровой и других. Так получилось, что большинство героинь этой книги широкий зритель знает только в лицо. Вот истории всего трех из множества актрис, о которых в ней идет речь.

За что тетя Костика не любила «Покровские ворота»

Актриса Софья Пилявская прожила долгую жизнь - 88 лет (1911 - 2000). Сыграла в десятках спектаклей МХАТа. Снялась в тридцати пяти фильмах. Но для широкой публики она прежде всего Алиса Витальевна, тетя Костика из «Покровских ворот». Та самая, перед которой «искусство в большом долгу».

Сергею Капкову, когда тот брал у нее интервью в 1996 году, Софья Станиславовна сказала:

- Ой, как я не люблю этот фильм! Миша Козаков висел на мне, как гиря, чтобы я сыграла эту тетку! Тоже оказался мальчик с умом. А все потому, что у меня было «высокое знакомство» - с Лапиным. Он был руководителем Гостелерадиофонда и другом Брежнева, и от него зависело, пустить это самое произведение на телевидение или нет. Я согласилась из меркантильных соображений. Мне надо было зарабатывать деньги, потому что не хотелось менять жизнь, менять привычки. Поэтому иногда я шла на компромиссы. Я не люблю «Покровские ворота», потому что считаю, что не надо пытаться налить в стакан пол-литра. А Миша всего туда намешал. И что получилось?..

Но с остальными фильмами вышло еще хуже: «Другие картины я даже не помню! Недавно мне подарили фотографию из фильма «Выстрел в спину», а я и забыла, что там снималась…»

Конечно, после «Заговора обреченных» (1950) она получила Сталинскую премию, а в фильме «Все остается людям» (1963) роль была большой, и партнером актрисы был Николай Черкасов. Но уже к 90-м эти картины забыла не только Пилявская, но и зрители. «Анне Карениной» или «Доживем до понедельника» повезло больше, но там Пилявской достались роли отнюдь не центральные.

Софья Пилявская. Фото: Wikimedia commons

По происхождению Пилявская была польской дворянкой. Ее отца за увлечение нелегальной политической деятельностью при царском режиме выслали в Красноярск, там Софья и родилась. После революции отец занял важную должность в новом правительстве и получил квартиру в Кремле, «в доме, где на первом этаже располагалась столовая для ответственных работников, куда ходили люди очень высокого партийного положения. Однажды я влетела в столовую и на входе врезалась в живот какому-то человеку. Он легонько шлепнул меня, а я побежала дальше - искать папу. «Ты знаешь, кого ты толкнула? - спросили меня позже. - Это же был Ленин!» Ну Ленин и Ленин... Я его потом часто видела. После ранения он гулял вдоль Арсенала, и подходить к нему не разрешалось. А с детей что взять? Мы крутились вокруг. Я, например, младшую сестренку возила по Кремлю в коляске. И Ленин часто с нами беседовал. О чем? Я уже и не вспомню. Мы этому не придавали особого значения».

А значение Софья придавала театру. Она была одной из последних учениц Станиславского. Еще в ранней юности занималась в студии при МХАТе. «Его мысль бежала далеко впереди нас, а мы всё топтались на тех задачах, которые он сам для себя или уже решил, или отменил. Наши педагоги возмущались: «Костя! Как же так? Ты же сам дал нам такое задание!» Он искренне удивлялся: «Да? Значит, я был пьян...»

КСТАТИ

Станиславский спас дочь врага народа

Именно Станиславский спас Софью Пилявскую, когда в 1937 году арестовали ее отца («несколько дней его с другими арестантами в закрытом товарном вагоне возили вокруг Москвы, создавая видимость отправки на Север. А потом, доставив на Лубянку и не добившись нужных показаний, расстреляли»). Казалось, что дочери врага народа во МХАТе не место. В администрации театра Софью заставили написать заявление «по собственному желанию».

Станиславский, который был уже стар и болен, все равно должен был подписывать все бумаги, обойти его было невозможно. Прочитав заявление Пилявской, он его разорвал. «Ему трудно было объяснить политическую подоплеку вопроса, если его устраивала актриса». И, удивительным образом, Софью не то что не арестовали, а вскоре дали звание заслуженной артистки…

Любовь Соколова: «Сын катался по полу и предлагал умереть»

По легенде, Любовь Соколову однажды включили в Книгу рекордов Гиннесса как актрису, сыгравшую наибольшее количество ролей в кино. Называлась сумасшедшая цифра - 380 фильмов. На самом деле это преувеличение: в ее фильмографии около 200 картин. Тоже цифра впечатляющая, но надо помнить, что почти везде Соколова играла небольшие роли.

Любовь Соколова много раз перевоплощалась в экранных матерей. Например, в маму Нади из «Иронии судьбы...». Фото: Кадр из фильма

Она родилась в Иванове в 1921 году. Окончив школу, поехала в Ленинград, поступила в Педагогический институт имени Герцена. Но в скором времени его бросила - узнала, что при «Ленфильме» открывается «киноактерская мастерская». Туда и перешла. Руководил мастерской Сергей Герасимов, и у него Соколова дебютировала в кино, мелькнув в фильме «Маскарад». Ленинград принес ей и счастье, и горе. Она вышла там замуж за красавца актера дворянского происхождения Георгия Араповского, вошла в его семью, и все складывалось идеально. Но началась война, а затем - блокада, и от голода умерли и муж, и свекровь. Это было в январе 1942-го. «Я осталась одна в квартире с телами двух близких людей. В двадцать лет... Я не знала, что мне делать. Не было сил даже похоронить своих родных. В отчаянии собрала чемоданчик, вышла на площадь Льва Толстого, подумала-подумала и поплелась по проспекту Кирова на Мойку, к Институту имени Герцена. Там встретила друзей и какое-то время жила у них. Довольно скоро мы узнали, что можно выбраться из города через Ладогу. Мы собрались и пошли на Финляндский вокзал. Но как шли? Это страшно вспомнить! Кругом же лежали трупы! А на вокзале какой ужас! Сотни людей сидели неподвижно. Я подошла поближе и поняла, что все они мертвы. Целыми семьями умирали, сидя на полу, на скамейках».

Через Дорогу жизни она все-таки выбралась из Ленинграда и отправилась в Алма-Ату, куда эвакуировали ВГИК. Получила образование актрисы, но в сороковые годы деваться с ним было особо некуда. Наступал период «малокартинья». Она сыграла эпизодические роли в картинах «Поезд идет на Восток», «Повесть о настоящем человеке», «У них есть Родина». А потом уехала в Германию - там создали два театра в Группе советских войск. В Германии Соколова провела несколько лет. Но для кино эти годы были потеряны - и так получилось, что мы почти не помним ее молодой, сразу - женщиной средних лет. И в основном в ролях матерей: она переиграла их сотни.

Любовь Соколова. Фото: Кадр из фильма

У нее самой ребенок был только один, родившийся в браке с режиссером Георгием Данелией. Она назвала его Николаем. «Честно скажу, я и рожать в этот мир не хотела. Родила только от большой любви. Мне уже было тридцать восемь лет! И роды были трудными. Но меня поддерживало то, что я попала в замечательную семью с устоявшимися традициями, с очень хорошими людьми.

А потом, когда муж ушел, наш разрыв стал ударом для всех. Сын, Коля, катался по полу и плакал: «Мама, зачем ты меня родила? Давай умрем вместе!» Но я не умерла, а он умер...

Если бы я могла его вернуть! За что судьба забрала его у меня - не знаю. Не буду рассказывать, что произошло, но происшедшее надломило его. И с семьей отношения не складывались, и в кино не всё шло гладко. Коле было двадцать шесть лет. Друзья нашли его мертвым в квартире - пришлось лезть через балкон. В руках у него была зажата телефонная трубка. Причину смерти так и не установили».

Звезду «Формулы любви» ненавидели в Германии

Актер Иван Пельтцер, отец Татьяны, происходил из древнего немецкого рода (среди его родственников был, например, Вальтер Скотт). Благодаря ему дочь впервые вышла на сцену: он поставил «Камо грядеши» по Сенкевичу, где Татьяна играла мальчика Авдия. Потом было еще много спектаклей, заменивших ей профессиональное образование.

Татьяна Пельтцер в молодости была бунтаркой. Да и в зрелом возрасте, по воспоминаниям коллег, оставалась острой на язык. Фото: Кадр из фильма

На демонстрации 7 ноября 1926 года 22-летняя Татьяна познакомилась с немецким коммунистом Гансом Тейблером, за которого вскоре вышла замуж. Выяснилось, что у нее не может быть детей. Ганс убедил ее, что немецкие врачи помогут, и супруги переехали в Берлин.

«Татьяна устроилась машинисткой в советское торговое представительство, где ее сразу возненавидели товарки. Женщины были вынуждены проходить множество комиссий, доказывать свою верность ленинским идеалам, прежде чем могли получить это привилегированное место, а «эта штучка» выскочила замуж за немца и приехала на все готовое». А потом Татьяну пригласил в свой спектакль режиссер Эрвин Пискатор. Супруг пришел в бешенство и начал орать: «У женщины может быть только одно призвание - слушаться мужа!» Они решили развестись. Чтобы не портить разводом Гансу репутацию, Татьяна сделала вид, что ему неверна: прогуливалась с каким-то кавалером, сама распускала слухи о романе… Под таким соусом муж мог официально расстаться с ней без ущерба для своего реноме.

Она вернулась в СССР, где ей долго не везло. Она снова работала машинисткой, потом выступала в театре, но ей не давали ролей, в которых она могла бы раскрыться.

И только в 1947 году, когда Пельтцер было 43 года, она окончательно нашла себя на сцене, «прописавшись» в Театре сатиры. А после фильма «Солдат Иван Бровкин», в котором играла мать этого самого Ивана, обрела всесоюзную популярность. Потом были десятки небольших, но незабываемых ролей: «Морозко», «Деревенский детектив», «12 стульев», «Вам и не снилось», «Формула любви»…

Татьяна Пельтцер. Фото: Wikimedia commons

Она была очень острой на язык. Марк Захаров рассказывал, что при первом знакомстве на спектакле «Доходное место» Пельтцер встретила его словами: «Ну почему, как только человек ничего не знает и не умеет, так сразу идет в режиссеры?!» Потом она с Захаровым очень подружилась и в конце концов ушла к нему в «Ленком».

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Абдулов подсказывал на ухо реплики

Татьяна Пельтцер не могла жить без сцены - и публика ее обожала. В последнем спектакле «Поминальная молитва», как пишет Капков, ее выводили на сцену «просто так, почти без слов, как памятник самой себе. Лишь бы зрители могли лицезреть свою любимую актрису». Немногие реплики ей шептал на ухо Александр Абдулов. Увы, Пельтцер под конец своей долгой жизни теряла память, и болезнь прогрессировала. Актрису поместили в больницу, где ее навещали коллеги - близких у нее не осталось.