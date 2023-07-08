Волонтерам рассказали, как правильно сохранять объекты культурного наследия России

Смоленский храм в селе Тысяцкое. Фото: tbfond.ru

По разным подсчетам в России находится от 5 до 10 тысяч старинных разрушенных храмов. Они - культурное наследие страны, сохранить которое важно для будущих поколений. Шанс на восстановление многим из таких храмов дают добровольцы, которые готовы вдохнуть новую жизнь в достопримечательность.

Помощь волонтерам в их непростом деле оказывает благотворительный фонд «Белый Ирис». В 2023 году команда фонда запустила образовательный проект «Хранители наследия», поддержанный Фондом президентских грантов, чтобы обучить волонтеров восстановлению исторических зданий. А чтобы полезная информация стала доступна большему числу людей, «Белый Ирис» выпустил методические рекомендации.

В электронном пособии, доступном на сайте фонда, специалисты рассказывают, кто по закону несет ответственность за памятники, кто является их собственником и какие категории историко-культурной значимости бывают у объектов культурного наследия. Сборник отвечает на вопросы, связанные с предметом охраны, документацией, порядком проведения проектно-изыскательских работ и комплексных научных исследований.

Как рассказывает директор фонда «Белый Ирис» Ольга Шитова, пособие необходимо также, чтобы рассказать волонтерам о видах работ в заброшенных храмах, как их правильно вести и как соблюдать технику безопасности при реставрации древних памятников.

«Методические рекомендации разработаны для активных граждан нашей страны, для энтузиастов и добровольцев, которые хотят сохранить свой храм, усадьбу, свой деревянный дом или иной объект культурного наследия. Поскольку за сохранение сельских храмов и других старинных объектов берутся люди далеко не связанные с профессиями архитекторов, реставраторов, то, как правило, они не знают, с чего начинать работу по сохранению сельских храмов. Конечно, на первом этапе охватить и освоить весь тот объем информации законодательных нормативных актов сложно», – отмечает Ольга Шитова.

По ее словам, методические рекомендации подготовлены таким образом, чтобы активист мог поэтапно ознакомиться с процессом организации всех работ по сохранению архитектурных памятников в простой и доступной форме и приступить к благому делу самостоятельно.