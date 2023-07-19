Как попасть в телевизор: советы для тех, кто хочет выиграть деньги, выйти замуж или сделать ремонт на халяву

Лариса Гузеева и шоу «Давай поженимся!» вернутся в августе. Ищут только тех, кто готов к серьезным отношениям, созданию семьи Фото: Первый канал

Июль – самый жаркий месяц для кастингов в популярные телепроекты, которые покажут уже в новом телесезоне. Рассказываем у кого есть шанс попасть в телевизор и какую выгоду можно из этого извлечь – помимо исполнения заветного желания и минуты славы на многомиллионную аудиторию. Мы были на съемках многих проектов, поэтому даем советы – как обратить на себя внимание продюсеров телешоу вашей мечты. Главное заинтересовать продюсеров телешоу - произвести неизгладимое первое впечатление: а это теперь всегда онлайн, придется заполнять анкету. Репетируйте заранее, не стесняйтесь советоваться с друзьями, заполняя анкету.

Выйти замуж или жениться

В августе на экраны после полутора лет перерыва возвращается программа «Давай поженимся». Соведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова будут искать женихов или невест для героини или героя передачи – подбирают из нескольких кандидатов. В новом сезоне обещают не только новые декорации, но и более серьезный подход к делу. Давно пора: некоторые выпуски телепередачи были похожи на юмористическое шоу из-за поведения героев. Теперь же Гузеева обещает: «Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. Новые выпуски передачи будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений». Так что если не стесняетесь публично заявить о том, что хотите замуж (или жениться) – можно попробовать и так найти свою судьбу. Бывали случаи: увидев героя (или героиню) по ТВ – человек влюблялся и разыскивал свой идеал с помощью соцсетей.

Совет: Заполняя анкету, рассказывайте о себе интересно и не односложно, продемонстрируйте серьезность намерений – идете не развлекаться, а найти вторую половину. Вспомните интересные истории о себе: наверняка есть чем гордится, можно немного и приукрасить (детали, но не суть); рассказывая о прошлых отношениях, не поливайте грязью партнера. Обозначая творческий номер, с которым выступите: предложите 2 варианта на выбор.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте Первого канала.

Сменить имидж и гардероб

Надежда Бабкина теперь переодевает народ на канале НТВ на шоу «Модный vs Народный». Героине меняют имидж сначала народные стилисты Надежды Бабкиной, а потом модные эксперты стилиста Владислава Лисовца. Героиня передачи решает какой образ ей ближе - тот и получит в итоге.

Совет: Не стесняйтесь быть смешной, показать особенности фигуры. Когда станете писать факты о себе, укажите почему хотите измениться.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте компании-производителя проекта «Вайт Медиа».

Пополнить семейный бюджет

Недавно на передаче «Кто хочет стать миллионером?» сменили ведущего (Дмитрия Диброва на Юлианну Караулову) и правила. Теперь там место звезд опять играют обычные телезрители. А призы самые ощутимые из возможных – денежные, которые зависят от вашей эрудиции и удачи. Отвечая на вопросы из разных сфер знаний, можно выиграть до 3 миллионов рублей.

Совет: Продемонстрируйте талант интересного рассказчика. Прежде чем отправлять истории о семье, поступках и вариантах куда потратите деньги – пишите их на черновик, украшайте интересными фактами, избегайте банальностей. Не важно, что интересная история случилась с вами «сто лет назад» - не уточняйте дату. Нужны содержательные истории с яркими деталями.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте Первого канала.

Устроиться в крутой ресторан

Звездный шеф-повар Константин Ивлев приглашает на кастинг в новое шоу «Молодые ножи». Ищет поваров до 30 лет, которые умеют классно готовить – это и придется делать в эфире. Можно повысить - самооценку, число подписчиков в соцсетях, шансы устроиться на престижную работу, получить опыт для открытия своего заведения общепита. Параллельно идут кастинги в другие шоу похожей тематики, которые ведет Константин Ивлев: «На ножах», «Адский шеф».

Совет: Перечисляя коронные блюда, избегайте банальности, надо удивить оригинальностью рецептов.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте «Пятницы!».

Стать звездой

Кастинг вокального шоу «Голос» традиционно пользуется большой популярностью. Участники получают возможность продемонстрировать свои вокальные и артистические данные на всю страну. Даже те участники, кто не дошел до финала «Голоса», но ярко заявил о себе – получает новую аудиторию, большое число подписчиков в соцсетях и приглашения выступать. Сейчас идет кастинг в 12-й сезон «Голоса».

Совет: Отправляйте качественную запись песни, которая раскрывала бы ваши вокальные данные.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте Первого канала.

Сделать бесплатно ремонт

Чтобы получить бесплатный ремонт, придется смириться с двумя условиями. Придется на два месяца съехать с квартиры. Нужно быть готовыми к предупреждению: «создание интерьера – процесс творческий, решение, какие ваши пожелания услышать, а что сделать по-своему, остается за дизайнером, так что результат может стать сюрпризом». Участие в передаче «Квартирный вопрос» актуально для тех, что хочет сделать ремонт в какой-то комнате квартиры (гостиная, кухня, спальня, детская). Берут квартиры метражом не менее 40 метров. Не рассматривают: однушки, новостройки. Герои передачи должны проживать в Москве или в ближайшем Подмосковье (не далее 15 км от МКАД).

Совет: Цеплять надо и здесь историями — о семье и ваших семейных традициях, о жилье тоже можно придумать историю. Если просто напишите, что у фас нет денег на ремонт, то никто не приедет.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте компании-производителя программы или отправить заявку на электронную почту rudovichenko@peredelka.tv

Получить деньги и хит

Новый сезон телешоу «Конфетка» ищет таланты. Здесь набирают людей, которые и сами пишут песни, и мечтают о большой сцене. На шоу зовут больших звезд, которые исполняют песню автора и исполнителя «из народа». Победителя каждого выпуска определяют гости студии – он получает 300 тысяч рублей. Каждый участник получает потенциальный хит — свою песню в интерпретации звезды, которая ее заодно и продвигает.

Совет: Произвести впечатление можно исключительно песней, клипом. Зовут и любимчиков народа, известных только по соцсетям и сосем новичков.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте ТНТ.

Съездить в путешествие своей мечты

Для тех, кто планирует свадьбу – есть шанс сэкономить на путешествии. Телеканал «Пятница!» оплачивает свадебное путешествие тех молодоженов, кто победит в реалити-шоу «Четыре свадьбы». Придется демонстрировать телезрителям подготовку свадьбы и само торжество.

Совет: Удивлять оригинальными идеями свадебного сценария.

Как попасть: Заполнить анкету на сайте «Пятницы!».

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