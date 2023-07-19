Запад разбивает все надежды Киева: На торговле украинским зерном поставлен крест

Зерновой терминал в порту Одессы Фото: EAST NEWS

Киев оперативно отреагировал на прекращение действия "зерновой сделки" – президент Украины Зеленский выдвинул инициативу продолжить ее без России и обратился предложением к Турции и ООН, заверив, что нашлись якобы судовладельцы, которые готовы к этому. Но ни одного из числа якобы заверивших о своей готовности сумасшедших так и не назвал. Посол Украины в Турции Василий Бондарь, развивая инициативу патрона, заявил, что власти его страны допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту — через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Минутку, минутку. Последнее предложение еще раз прочтем. Посол Украины заверил, что его страна готова. То есть это Украина готова, а про готовность Турции - ни слова. А еще ведь надо получить разрешение у Румынии и Болгарии на проход через их территориальные воды. Что-то подсказывает: если отбросить украинскую мантру, что Незалежной все должны изначально и по определению, то шансы на такое решение будут мало отличаться от нулевых. Зачем Бухаресту и Софии такая головная боль от Украины, Бондарь тоже не пояснил.

Судовладельцы не рискнут перевозить украинское зерно по морю без страховки

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на представителей бизнеса по морским грузоперевозкам сообщило, что никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам, ни один здравомыслящий владелец не будет отправлять суда без страховки. А с 18-го июля компании страховой группы "Ллойд" сообщили, что перестали страховать такие перевозки.

- Торговля Украины мертва, — процитировало агентство содиректора греческой компании Doric Shipbrokers SA, ранее направлявшей суда в рамках "зерновой сделки", Василиса Муйиса.

Не рановато ли? Но окончательную точку поставил в Белом доме отставной адмирал Джон Кирби, который сейчас является координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности, заверивший журналистов, что США не будут выделять корабли ВМС для сопровождения зерновых конвоев с Украины и "не рассматривают возможность военной блокады Чёрного моря в свете непродления зерновой сделки".

Вывоз украинского зерна по железной дороге едва ли возможен

- Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом, - подвел на брифинге для журналистов Кирби черту под дискуссией и посочувствовал украинцам и европейцам. - Это более затруднительно, менее эффективно.

Но это еще более затруднительно и менее эффективно, чем даже нарисовал Кирби перед журналистами. Потому что основной путь по суше, по железной дороге лежит через страны Восточной Европы, которые не хотят возобновления экспорта украинского зерна. Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния и Польша на днях снова обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить запрет на экспорт украинского зерна в их страны. Действие нынешнего запрета заканчивается 15-го сентября, и правительства этих государств загодя обеспокоились проблемой, которая нанесла ущерб фермерам-растениеводам в их странах. Хотя они не против транзита, но у себя принимать не хотят.

Единственный вариант, который есть, это перевозить по суше, по железной дороге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. - Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не станут принуждать к тому, чтобы открыть рынок во вред интересам польского фермера.

Польша готова обеспечить транзит украинского зерна в другие страны, которые находятся западнее нее, но и тут есть, мягко говоря, пожелания от Моравецкого.

- Мы будем, наверное, очень жестки, если речь идет о защите польского рынка. Я уже долгое время обращаю внимание Европейской комиссии на необходимость строительства инфраструктуры, - пояснил Моравецкий позицию правительства Польши журналистам в Брюсселе. То есть речь идет о том, что Евросоюз построил в Польше новые портовые мощности, модернизировал железную дорогу, выстроил логистику по новой, чтобы зерно из Украины не мешало нормальной жизни страны, а еще и давало доход и новые рабочие места. Но каковы поляки – целоваться, обниматься, зажиматься Дуда с Зеленский готов в любое время в любом месте, а вот пособить насчет зерна – не в этой жизни. М-да. И что-то подсказывает, что польско-украинская уния, над созданием которой увлеченно работают в Киеве и Варшаве в реальности станет сильно отличаться от нарисованной на Украине идиллической картины "панувания украинцев в саду вишневом коло хаты".

Есть и еще один закономерный вопрос - а зачем той Европе такой огород городить, вбухивая в Польшу миллиарды евро на инфраструктуру для вывоза украинского зерна? В странах Старой Европы фермеры сами бьются за квоты, получают субсидии и компенсации в рамках выстроенной и работающей системы. А кому надо ломать эту систему из-за украинского зерна. Что? Зеленскому? Ах, простите, тогда вопросов не имеется.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что этого кровавого и злобного мстительного карлика-наркомана снесут раньше, чем, с учетом европейской бюрократии, первых железнодорожный костыль будет забит в грунт в рамках этой модернизации железной дороги. При этом, никто не гарантирует какие бы то ни было объемы экспорта с Украины, равно как и ее существования на протяжении более-менее длительного времени.

Не в коня корм, получается. И, наверное, стоит признать правоту агентства Bloomberg, констатировавшего, что пациент "скорее мертв, чем жив", как и его торговля…

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