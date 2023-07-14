Делится знаниями, опытом и любовью: Как парень из Коломны, выросший в приюте, стал наставником для детей-сирот

В приюте Женя провел почти 8 лет, окончил 11 классов, поступит в институт. Фото: Лидия Богданова.

Евгений Акимов, несмотря на юный возраст, уже наставник. В свои 19 лет он работает в небольшой столярной мастерской при Троицком храме в Коломне - занимается с подопечными приюта для сирот, учит обращаться с инструментами, шлифовать дерево, превращать заготовки в красивые, полезные вещицы: полочку для книг, скворечники, ночники.

Всему этому Женя научился в этой самой мастерской несколько лет назад. Он сам был подопечным приюта при храме, попал сюда в 11 лет. Отдала родная мать, которая после смерти мужа не вытянула воспитание пятерых детей ни морально, ни финансово. Так, в середине своего 4-го класса, Женя оказался в приюте.

Сейчас в приюте при Троицком храме в Коломне 37 детей от 3 до 17 лет. Все ребята — социальные сироты. Их родители не лишены родительских прав, но по каким-либо причинам не могут или не хотят о них заботиться. Этой заботой детей окружают сотрудники приюта, стараясь создать атмосферу настоящей семьи. Ребята с воспитателями обсуждают, что приготовить на ужин или обед, вместе ходят в магазин за продуктами, а потом хозяйничают на кухне. Выбирают, на какой сеанс кино сходить или какую музейную выставку посетить.

Женя когда-то быстро влился в коллектив, выделился среди других детей трудолюбием и старательностью. После 8 лет в приюте он, закончив школу, поступил в институт. Сейчас Женя - студент первого курса Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне. Учится на преподавателя трудов и мечтает стать для учеников не просто очередным учителем, а наставником и другом.

Фото: Лидия Богданова

- Планирую продолжать заниматься с детьми в столярной мастерской и передавать им свои знания и опыт, поскольку ребятам в будущем это много где пригодится, - говорит Женя. – Возможно, после выпуска из приюта они продолжат заниматься столярным делом и станут настоящими мастерами.

Сейчас Женя вернулся в свой старый дом. Доделывает в нем ремонт и планирует переезд. О прошлом никогда не жалеет.

- Побывав в разных приютах, ничуть не жалею, что мама решила передать нас с братом в этот детский центр. Здесь мы почувствовали любовь и заботу. Воспитатели относились ко всем детям, как родным. Мы посетили очень много мест, узнали много интересного.

Ребята путешествовали по православным святыням Крыма, ездили на русский север в далёкое архангельское село Сура - родина Иоанна Кронштадтского.

Приют при Троицком храме поддерживают простые люди и общественные организации. В их числе - благотворительный фонд «Сердца наших детей». С 2018 года он помогает ребятам, нуждающимся в лечении заболеваний сердца и легких. А также передает больницам расходные материалы, проводит мастер-классы для врачей с привлечением специалистов, владеющих современными методиками лечения пороков сердца.

В начале 2020 года фонд открыл программу помощи детям, оказавшимся без попечения родителей. В ее рамках поддерживается и приют при Троицком храме - ведь там помогают детям не только пережить сложный жизненный период, но адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе.