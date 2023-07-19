Безопасный и здоровый летний детский отдых: мнение экспертов

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Здоровье подрастающего поколения – приоритет государственной политики Российской Федерации. Важно создать условия для гармоничного роста и развития молодежи, обеспечить детей всем необходимым, в том числе полноценным и безопасным летним отдыхом.

В онлайн-конференции приняли участие заместитель руководителя Роспотребнадзора, заместитель главного государственного санитарного врача Российской Федерации, доктор медицинских наук Ирина Брагина; эксперты Роспотребнадзора; директора крупнейших детских лагерей РФ; главы областных управлений Роспотребнадзора; руководители центров детского отдыха восьми пилотных регионов проекта «Санпросвет».

В рамках круглого стола участники мероприятия обсудили обязательные элементы безопасного летнего детского отдыха – вопросы подготовки лагерей, обработки территорий, организации качественного сбалансированного питания, профилактики инфекционных и сезонных заболеваний.

О работе Роспотребнадзора по организации детско-юношеского отдыха рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

В настоящее время в России активно идет летняя оздоровительная кампания, которая охватывает все регионы страны. На обеспечение безопасности и здоровья детей в этот период направлены эффективные меры, реализуемые Роспотребнадзором. В России высочайшие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе и к детскому отдыху в летнее время – в организованных коллективах.

«Первая смена в детских лагерях практически завершена. По данным на начало июля, в более чем 28 тыс. лагерей по всей России уже отдохнули свыше двух миллионов детей.

Организаторам летнего коллективного отдыха детей нужно соблюдать массу требований: имеют значение не только условия размещения, важны также чистая питьевая вода, здоровая еда, безопасные условия для купания и многое другое. Мы как контролирующая организация проверяем и выдаем санитарно-эпидемиологическое заключение перед началом смены, следим за безопасностью и в течение летнего сезона. Комплексная подготовка к организованному летнему детскому отдыху осуществляется Роспотребнадзором задолго до старта первой летней смены – она начинается с марта, – как и в регионах, так и на федеральном уровне. Это всегда межведомственная работа при участии наших коллег – педагогов, врачей. Всем хочется, чтобы отдых детей был безопасным. Кроме того, Роспотребнадзор реализует большой проект «Санпросвет», в рамках которого стремимся привить детям и их родителям санитарно-гигиенические навыки, правила здорового питания. В процессе нашей оздоровительной кампании стараемся это отрабатывать», – отметила Ирина Викторовна.

Также Ирина Брагина подвела итоги горячей линии Роспотребнадзора по вопросам детского отдыха. По ее словам, поступило 20 тысяч обращений, из них 65–67% непосредственно по вопросам детского отдыха и около 20% – по вопросам безопасности детских товаров. Из общего количества обращений по вопросам детского отдыха – 13,5 тысячи обращений за консультацией и всего одна жалоба.

Наиболее популярными были вопросы о сборе ребенка в лагерь; о режиме работы различных организаций отдыха детей; о необходимом объеме медицинской документации для персонала данных организаций; о проведении акарицидных обработок территорий организаций отдыха; об организации питания детей.

Подробнее о целях, задачах и первых результатах образовательно-просветительской работы в рамках проекта «Санпросвет» рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

«Был прекрасный советский санпросвет, но в современной истории мы прошли через целый ряд эпидемических вызовов, в том числе пандемию коронавируса. Общество настолько изменилось, что необходимо формировать новый эпидемиологический этикет, менять отношение граждан к, казалось бы, известным и понятным вещам. Поэтому задача нашего проекта – рассказать просто о сложном. Чтобы человек воспринимал нашу информацию не как жесткие запреты, а как полезные рекомендации с понятной целью. Что касается летнего отдыха, то здесь наша задача не только защитить детей, но и просветить их», – прокомментировала Екатерина Олеговна.

В вопросах безопасности детского отдыха и эффективности оздоровления большую роль играет питание. Оно должно быть не только качественным, но и здоровым, сбалансированным и полноценным. На продвижение этой тематики, в том числе среди детей и молодежи, направлен комплексный образовательно-просветительский проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», входящий в федеральный проект «Санитарный щит». Проект реализуется с 2019 года и ежегодно подтверждает свою эффективность. По данным на конец 2022 года, суммарный охват составил более 200 млн.

В своем выступлении Екатерина Головкова отметила значимость совместной образовательно-просветительской работы с детско-юношескими организациями. О развитии такого сотрудничества в рамках проектов Роспотребнадзора «Здоровое питание» и «Санпросвет» подтвердил директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

«Ежегодно в ВДЦ «Орленок» отдыхают и учатся 20 тысяч ребят со всей России, стран дальнего и ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 16 лет. За год у нас проходит 13 смен, каждая из которых длится 21 день. Этого времени как раз достаточно для формирования устойчивых привычек. И для того чтобы дети в процессе отдыха учились правильно и сбалансированно питаться, вырабатывали полезные навыки и режим, в «Орленке» совместно с Роспотребнадзором создана и успешно реализуется с марта 2021 года специальная комплексная образовательная программа «Основы здорового питания». За время реализации программы мы провели около 30 фестивалей-конкурсов «Национальная кухня России» и, надеюсь, сумели поселить здоровые пищевые привычки у десятков тысяч детей и подростков», – сказал Александр Васильевич.

Также руководитель ВДЦ «Орленок» указал на важность просветительской и профилактической работы с подрастающим поколением, направленной на формирование новой санитарной культуры в российском обществе. В 2023 году дан старт второй совместной образовательной программе с Роспотребнадзором – по проекту «Санпросвет». Экспертами разработан специальный образовательный модуль для детей: его реализация начата в июле. Готовы и методические материалы по работе с детьми, предназначенные для педагогов и вожатых ВДЦ.

Опытом санитарно-просветительской работы с детьми и родителями поделились также директор представительства Всероссийского детского центра «Смена» в Москве Александр Мицов и врио директора Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей.

О подготовке и организации безопасного летнего детского отдыха рассказали представители восьми пилотных регионов проекта «Санпросвет» – они подключились онлайн и показали видеоотчеты о работе, проводимой в детских лагерях в рамках летней оздоровительной кампании. Специалисты из Амурской области рассказали о том, как контролируется безопасность водных процедур; Иркутской области – об организации питания детей и контроле за качеством питьевой воды; Калининградской области – о профилактике инфекционных заболеваний, передающихся с клещами; Республики Калмыкия – об обеспечении медицинской помощи детям; Республики Татарстан – об организации детского отдыха в городе; Тульской области – о безопасности на прогулках и защите от насекомых; Ставропольского края – о профилактике кишечных инфекций; Свердловской области – о взаимодействии с родительским сообществом.

Проект «Санпросвет» стартовал в 2022 году как часть федерального проекта Роспотребнадзора «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Основная задача проекта – распространение современных санитарно-гигиенических знаний и навыков, а также формирование у россиян новой модели санитарно-эпидемиологического поведения. Совокупный охват проекта «Санпросвет» за апрель – июнь 2023 года – более 24 млн контактов.