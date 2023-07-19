Игорю Ясуловичу сделали четыре операции

Игорь Ясулович сыграл более 200 ролей в кино Фото: Борис КУДРЯВОВ

Утром 18 июля Игоря Ясуловича по скорой госпитализировали в одну из московских больниц. У 81-летнего народного артиста проблемы с почками. Потребовалась срочная операция.

По информации Telegram-каналов, Игорь Николаевич чувствовал себя плохо последние несколько дней. В понедельник его состояние резко ухудшилось.

Журналисты дозвонились актеру в больницу, когда он еще находился в обычной палате. Не вдаваясь в подробности, он сообщил, что в больнице он чувствует себя лучше. Необходимые медицинские манипуляции уже сделаны, и ему помогли. Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести из почки жидкость. «Врачи говорят, что все идет чередом, они очень внимательны», - сказал артист. После этого планировалась более серьезная операция.

Сын Игоря Ясуловича Алексей подтвердил, что с его отцом всё в порядке, что это была плановая госпитализация… Но «плановая госпитализация» редко бывает по скорой.

И вот сегодня Mash сообщил, что Игорю Ясуловичу стало хуже. Что после четырёх операций его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Игорь Ясулович сыграл более 200 ролей в кино. Он — обладатель уникального узнаваемого голоса, красивого тенорального тембра, богатого эмоциональными оттенками. Актёр пользуется большой популярностью при озвучивании фильмов и мультфильмов. В частности, в «Шреке» его голосом говорит король Гарольд.